Skisprung-Bundestrainer Horngacher hört 2026 auf

Überraschender Rücktritt im Skispringen:Bundestrainer Horngacher hört 2026 auf
Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hört nach der kommenden Olympia-Saison auf. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.
Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hört nach der kommenden Olympia-Saison auf. Der Österreicher hatte das Amt 2019 als Nachfolger seines Landsmannes Werner Schuster angetreten.
Der Erfolgstrainer begründet den überraschenden Rückzug wie folgt:
Höhepunkte in Horngachers Amtszeit waren bislang das Team-Gold bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf und der Einzel-Titel von Karl Geiger bei der Skiflug-WM 2020 in Planica.
Der erhoffte Sieg bei der Vierschanzentournee ist den deutschen Skispringern aber auch unter Horngacher bislang nicht gelungen.
Der 56 Jahre alte Wahl-Schwarzwälder war vor seinem Wechsel zum DSV polnischer Chefcoach und als Springer selbst Weltmeister.
DSV hat noch keinen Nachfolger für Horngacher
Nach Angaben von DSV-Sportdirektor Horst Hüttel gibt es noch keine konkreten Pläne, wer die Nachfolge von Horngacher antreten soll. Dazu Hüttel:
Es werde darum gehen, für die Zukunft wieder "eine langfristige Lösung zu finden", ergänzte der 57-Jährige.
