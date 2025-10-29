Skisprung-Bundestrainer Horngacher hört 2026 auf

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hört nach der kommenden Olympia-Saison auf. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher gibt sein Amt nach den Olympischen Spielen 2026 ab. Quelle: imago

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hört nach der kommenden Olympia-Saison auf. Der Österreicher hatte das Amt 2019 als Nachfolger seines Landsmannes Werner Schuster angetreten.

Der Erfolgstrainer begründet den überraschenden Rückzug wie folgt:

Ich finde es wichtig, dass ich das schon vor Saisonbeginn kommuniziere, damit es währenddessen keine kritischen Fragen gibt - so ist es auch für die Sportler leichter. „ Stefan Horngacher

Höhepunkte in Horngachers Amtszeit waren bislang das Team-Gold bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf und der Einzel-Titel von Karl Geiger bei der Skiflug-WM 2020 in Planica.

Zum Abschluss der Skisprung-Saison knackte der Slowene Domen Prevc den Weltrekord im Skifliegen mit 254,5 Metern. Andreas Wellinger erreichte im Gesamtweltcup Skifliegen den dritten Platz. 31.03.2025 | 1:20 min

Der erhoffte Sieg bei der Vierschanzentournee ist den deutschen Skispringern aber auch unter Horngacher bislang nicht gelungen.

Der 56 Jahre alte Wahl-Schwarzwälder war vor seinem Wechsel zum DSV polnischer Chefcoach und als Springer selbst Weltmeister.

Der Skandal um die manipulierten Skisprunganzüge des norwegischen Teams hält die Sportwelt in Atem. Was bisher geschah: eine Chronologie der Ereignisse. 15.03.2025 | 4:18 min

DSV hat noch keinen Nachfolger für Horngacher

Nach Angaben von DSV-Sportdirektor Horst Hüttel gibt es noch keine konkreten Pläne, wer die Nachfolge von Horngacher antreten soll. Dazu Hüttel:

Ich muss das erst einmal etwas sacken lassen. Das kam auch für mich etwas überraschend. „ DSV-Sportdirektor Horst Hüttel

Es werde darum gehen, für die Zukunft wieder "eine langfristige Lösung zu finden", ergänzte der 57-Jährige.

