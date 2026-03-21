Aicher verpasst Abfahrts-Kugel - Gesamtweltcup noch möglich

Emma Aicher verpasst den Gewinn der Abfahrts-Disziplinenwertung, punktet aber weiter im Gesamtweltcup. Kira Weidle-Winkelmann wird Tagesdritte. Die Italienerin Laura Pirovano triumphiert.

Kira Weidle-Winkelmann legt mit Bestzeit vor, was machen Emma Aicher und die weitere Konkurrenz? Die Entscheidung um die Kristallkugel im Abfahrts-Weltcup beim Finale in Kvitfjell. 21.03.2026 | 4:58 min

Skirennfahrerin Emma Aicher hat den Gewinn des Abfahrts-Weltcups verpasst. Die 22-Jährige wurde bei der letzten Saison-Abfahrt von Kvitfjell Fünfte und konnte die im Klassement führende Laura Pirovano (Italien) nicht mehr von der Spitze verdrängen.

Ganz im Gegenteil: Die Italienerin gewann das Rennen in Norwegen und holte sich die kleine Kristallkugel als Saisonbeste in der Disziplin. Die 28-Jährige hatte am Ende 83 Punkte Vorsprung vor Aicher. Die wiederum gratulierte der Siegerin noch im Ziel und sagte später im ZDF-Interview: "Ich habe schon vor dem Wochenende gesagt: Alles, was jetzt noch kommt, ist Zusatz." Sie sei "sehr zufrieden" mit ihrer Saison: "Vor einem Jahr war ich ja noch nirgends im Vergleich."

Emma Aicher reagiert gelassen auf das Verpassen der möglichen Abfahrtskugel. Sie sei mit ihrer Saison "sehr zufrieden" und Konkurrentin Laura Pirovano habe den Triumph verdient. 21.03.2026 | 3:30 min

Weidle Winkelmann verpasst Sieg um nur 0,25 Sekunden

Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann kam hinter Pirovano und Olympiasiegerin Breezy Johnson aus den USA auf den dritten Platz des Tages. 0,25 Sekunden fehlten Weidle-Winkelmann zum ersten Weltcup-Sieg der Karriere. Dadurch schaffte sie es zudem nicht, in der Disziplinenwertung hinter Pirovano, Aicher und Johnson unter die besten Drei zu kommen.

"Es ist schon ziemlich bitter, dass die Emma die Kugel verloren und die Breezy mich noch vom Podest geschoben hat. Wenn man so knapp dran ist, will man natürlich auch ganz oben stehen", sagte Weidle-Winkelmann im ZDF. Über ihre Saison sei sie aber insgesamt "sehr stolz".

Kira Weidle-Winkelmann hat wie Emma Aicher das Nachsehen im Rennen um den Abfahrtsweltcup. "Wenn man so knapp dran ist, will man ganz oben stehen", sagt sie. Über ihre Saison sei sie stolz. 21.03.2026 | 1:17 min

Aicher noch im Rennen um den Gesamtweltcup

Für Aicher bedeutete der fünfte Platz auch, dass sie in der Gesamtwertung weniger Druck auf Mikaela Shiffrin aufbaute als erhofft. Im Duell mit der Amerikanerin um die große Kugel verkürzte sie dank 45 Punkten zwar den Rückstand auf 95 Zähler.

Shiffrin aber gilt vor allem im Slalom und auch im Riesenslalom als deutlich favorisiert gegenüber der jungen Deutschen. Am Sonntag (10:45 Uhr/ZDF) steht in Kvitfjell aber erst der Super-G an. Mit einem Sieg könnte Aicher zunächst an Shiffrin vorbeiziehen.

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Quelle: dpa, SID, ZDF