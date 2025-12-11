Rodel-Legende Georg Hackl wird seinen Vertrag beim österreichischen Rodel-Team nicht verlängern. Es gibt Anzeichen, dass er nach Olympia ein Comeback in der Heimat feiern könnte.

Georg Hackl wird zum Saisonende als Trainer der Österreicher aufhören. Was genau er dann machen will, ist noch offen. Eines steht jedoch fest: Er will privat mehr freie Zeit haben. 07.12.2025 | 3:18 min

Georg Hackl ist in diesen Tagen wieder mal ständig in den Schlagzeilen des Wintersports. In einem Interview kündigte die Rodel-Legende an, dass dies seine letzte Weltcup-Saison sein werde.

Dem ZDF bestätigte er in einem Gespräch, dass er seinen nach den bevorstehenden Olympischen Spielen von Mailand und Cortina auslaufenden Kontrakt beim österreichischen Rodel-Verband trotz eines vorliegenden Angebots nicht verlängern wird. "Ich hätte den Vertrag verlängern können."

Aber den Winter nur aus dem Koffer leben, werde ich nach 40 Jahren nicht mehr machen. „ Georg Hackl, Rodel-Legende

Hackl sucht "mehr Privatleben und mehr Ruhe"

Der dreimalige Olympiasieger wird schließlich im nächsten Jahr 60 und kommt in eine Lebensphase, in der er sich "mehr Privatleben und mehr Ruhe" wünscht. Was allerdings nicht heißt, dass Georg Hackl keine Rolle mehr auf der Eisbahn spielen will. Schließlich sind es noch ein paar Jahre bis zur verdienten Rente.

Ich werde dem Rodelsport erhalten bleiben, ich weiß nur noch nicht in welcher Funktion. „ Georg Hackl, Rodel-Legende

Vielleicht auf einem Posten beim Rodel-Weltverband FIL? Nicht ausgeschlossen. Noch wahrscheinlicher dürfte aber sein, dass Georg Hackl nach vier Jahren beim Erzrivalen Österreich 2026 auch arbeitstechnisch in seine Heimat zurückkehrt.

Hackl: Riesige Verdienste um deutschen Rodel-Sport

Sein Abschied vom deutschen Team hatte 2022 viel Staub aufgewirbelt. Schließlich ist Hackl die wohl größte Schlitten-Legende des Landes in der Geschichte. Zwischen 1988 und seinem von gesundheitlichen Problemen begleiteten Abschied 2006 hatte der Ur-Bayer zunächst als Athlet die Rodelbahnen dieser Welt gerockt. Dreimal Gold und zweimal Silber gewann Hackl bei Olympia, dazu zehn WM-Titel. Ein wichtiger Grund für seine sportlichen Erfolge war damals die stetige Weiterentwicklung des Materials.

Georg Hackl Anfang Dezember beim Training vor dem Rodel-Weltcup in Winterberg. Quelle: Imago

Diese Expertise brachte Hackl auch in der nachfolgenden Trainer-Laufbahn ein. Der Jahrgangsbeste an der deutschen Trainer-Akademie von 2009 (Durchschnitt 1,1) war als Techniktrainer mitverantwortlich für die deutsche Material-Überlegenheit im Eiskanal. Und formte als Stützpunkttrainer am Königssee das legendäre "Team Sonnenschein", das für einen Großteil der deutschen Rodel-Erfolge verantwortlich ist.

In dem umgebauten Eiskanal in Innsbruck-Igls können aus Sicherheitsgründen keine Rodelrennen stattfinden. Die Folgen für den österreichischen Rodelsport sind gravierend. 06.12.2025 | 2:47 min

Frust über Hackls Abschied nach Österreich ist verflogen

Auch Routinier Felix Loch - eine der größten deutschen Gold-Hoffnungen für die anstehenden Winterspiele in Cortina - holte auch dank Hackls einmaliger Expertise dreimal Olympiagold. Bis er sich mit all seinem Knowhow nach Österreich verabschiedete. "Alle sagen immer: Musste das unbedingt sein? Aber Schorsch hatte ein deutlich lukrativeres Angebot in Österreich und hatte Lust darauf, nochmal etwas anderes auszuprobieren."

Das muss man akzeptieren, schließlich hat es der deutsche Verband damals auch verpasst, ihm was Besseres anzubieten. „ Felix Loch, Rodel-Olympiasieger

Der anfängliche Frust über den Abschied seines Mentors zum Erzrivalen ist gewichen. "Wir ratschen häufiger - natürlich nicht so intensiv über das Material", sagt Loch und hat einen Wunsch: "Es wäre schön, wenn er Lust drauf hätte, noch das eine oder andere Jahr in Deutschland dranzuhängen. Gute Trainer sind rar - aber die Entscheidung ist natürlich Sache des Verbandes."

Schwab hat einen Rückkehr-Plan für Hackl

Beim Bob- und Schlittensportverband für Deutschland (BSD) hat man das Thema natürlich längst auf dem Schirm. Und ist in Person von Sportdirektor Thomas Schwab sehr optimistisch in Sachen Hackl-Comeback.

Natürlich ist Schorsch ein Thema - wir haben guten Kontakt. Ich bin sicher, dass er irgendwann wieder bei uns aufkreuzen wird. „ Thomas Schwab, BSD-Sportdirektor

Zum Beispiel bei der Talent-Ausbildung, wenn die wegen Hochwasser-Schäden seit 2021 geschlossene Eisbahn am Königssee im Herbst 2026 wieder eröffnet werden soll.

Dazu passt auch eine Aussage von Georg Hackl: "Es gibt viel Arbeit im Nachwuchsbereich." Ein Kreis würde sich für Georg Hackl mit der Rückkehr nach Deutschland zum Ausklang seiner einzigartigen Karriere schließen - große Schlagzeilen natürlich inklusive.

