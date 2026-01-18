  3. Merkliste
Nordische Kombination: Armbruster lässt Ergebnisse sprechen

Nach Anzugeklat:Armbruster lässt Ergebnisse sprechen

|

Mit einem dritten und einem zweiten Platz verabschiedet sich Nathalie Armbruster aus Oberhof. Die Kombiniererin gibt eine starke Antwort auf die Disqualifikation vor einer Woche.

Kombiniererin Nathalie Armbruster beim Weltcup in Oberhof

Die Nordischen Kombiniererinnen mit dem 5-km-Langlauf in Oberhof im Relive. Kommentatorin: Meili Scheidemann.

18.01.2026 | 18:49 min

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei ihrem Heimspiel in Oberhof mit zwei Podestplätzen eine starke Antwort auf ihre Disqualifikation eine Woche zuvor gegeben. Die 20-Jährige musste sich am Sonntag als Dritte einzig Ida Marie Hagen aus Norwegen und Minja Korhonen (Finnland) geschlagen geben. Einen Tag zuvor war Armbruster sogar Zweite hinter der Weltcup-Führenden Hagen geworden.

Florian Aichinger, Bundestrainer der Nordischen Kombination, ist in einem ZDF-Interview vor der Kamera zu sehen.

NoKo-Bundestrainer Florian Aichinger über die Anzugs-Disqualifikation von Nathalie Armbruster beim Weltcup in Otepää und die Konsequenzen daraus. Interview: Sebastian Ungermanns.

16.01.2026 | 2:41 min

Armbruster will "mit der Wahrheit noch warten"

Armbruster war in Otepää wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden. Am Samstag hatte sie etwas kryptisch hinzugefügt: "Ich hätte noch so viel zu erzählen gehabt. Ich muss noch etwas warten, bis ich die Wahrheit sagen kann."

Das war meine Antwort. Ich freue mich riesig, dass mir das vor meiner Familie und meinen Freunden gelungen ist.

Nathalie Armbruster, Nordische Kombiniererin

Bei der Weltcup-Premiere der Kombiniererinnen am Grenzadler ließ Armbruster lieber Ergebnisse sprechen und fuhr ihre Podestplätze Nummer fünf und sechs der Saison ein.

Hagen nun alleinige Rekordhalterin

Zum ersten Sieg des Winters reichte es aber nicht, weil Hagen zu stark war. Mit 25 Siegen ist die Norwegerin nun alleinige Rekordhalterin. Die Disqualifikation von Armbruster war auch in Oberhof noch ein großes Thema.

Sie hatte schlaflose Nächte, weil sie eine absolut faire Sportlerin ist.

Bundestrainer Florian Aichinger

Aichinger weiter: "Sie hat hier die Antwort gegeben. Hut ab." Für die Frauen war es der erste Weltcup der Geschichte in Oberhof. Auch die Männer waren in Thüringen am Start - erstmals seit 16 Jahren.

FIS-Materialkontrolleur Mathias Hefele im ZDF-Interview

FIS-Chefmaterialkontrolleur Mathias Hafele über die Gründe für die Anzugsdisqualifikation von Noko-Star Nathalie Armbruster in Otepää und seinen Rat für die Teams. Interview: Sebastian Ungermanns.

16.01.2026 | 2:25 min

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete ZDF Sportstudio am 18.01.2026 um 14:45 Uhr in dem Beitrag "Nordische Kombination: Langlauf der Frauen" und am 16.01.2026 um 13:21 Uhr in dem Beitrag "NoKo-Bundestrainer: "Unglaublich ärgerlich""
Themen
SportWintersport

