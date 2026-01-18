Nordische Kombination: Armbruster lässt Ergebnisse sprechen

Nach Anzugeklat:Armbruster lässt Ergebnisse sprechen
Mit einem dritten und einem zweiten Platz verabschiedet sich Nathalie Armbruster aus Oberhof. Die Kombiniererin gibt eine starke Antwort auf die Disqualifikation vor einer Woche.
Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei ihrem Heimspiel in Oberhof mit zwei Podestplätzen eine starke Antwort auf ihre Disqualifikation eine Woche zuvor gegeben. Die 20-Jährige musste sich am Sonntag als Dritte einzig Ida Marie Hagen aus Norwegen und Minja Korhonen (Finnland) geschlagen geben. Einen Tag zuvor war Armbruster sogar Zweite hinter der Weltcup-Führenden Hagen geworden.
Armbruster will "mit der Wahrheit noch warten"
Armbruster war in Otepää wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden. Am Samstag hatte sie etwas kryptisch hinzugefügt: "Ich hätte noch so viel zu erzählen gehabt. Ich muss noch etwas warten, bis ich die Wahrheit sagen kann."
Bei der Weltcup-Premiere der Kombiniererinnen am Grenzadler ließ Armbruster lieber Ergebnisse sprechen und fuhr ihre Podestplätze Nummer fünf und sechs der Saison ein.
Hagen nun alleinige Rekordhalterin
Zum ersten Sieg des Winters reichte es aber nicht, weil Hagen zu stark war. Mit 25 Siegen ist die Norwegerin nun alleinige Rekordhalterin. Die Disqualifikation von Armbruster war auch in Oberhof noch ein großes Thema.
Aichinger weiter: "Sie hat hier die Antwort gegeben. Hut ab." Für die Frauen war es der erste Weltcup der Geschichte in Oberhof. Auch die Männer waren in Thüringen am Start - erstmals seit 16 Jahren.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zur Nordischen Kombination der Frauen
Nordische Kombination:Armbruster sorgt mit Kollaps für Schreckmomentmit Video37:14
NoKo am Scheideweg:Kombiniererinnen: Nur Zaungäste bei OlympiaVideo1:29
Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Weltcupstände, Termine
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport