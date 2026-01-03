Monobob: Laura Nolte feiert Sieg auf Heimbahn in Winterberg

Laura Nolte rast in Winterberg zu ihrem zweiten Saisonsieg im Monobob. Nach dem ersten Durchgang hatte noch Lisa Buckwitz geführt.

Laura Nolte hat bei ihrem Weltcup-Heimspiel in Winterberg den Sieg im Monobob eingefahren. Die Zweierbob-Olympiasiegerin von Peking und zweimalige Monobob-Weltmeisterin gewann auf ihrer Hausbahn vor der Kanadierin Cynthia Appiah mit einem Vorsprung von 16 Hundertstelsekunden.

Buckwitz fällt auf Rang drei zurück

Dritte wurde Lisa Buckwitz. Die Thüringerin hatte nach dem ersten Durchgang noch mit vier Hundertsteln vor Nolte geführt. Kim Kalicki kam als dritte deutsche Starterin auf Rang elf.

"Das ist meine Heimbahn, ich kann hier super fahren. Ich bin sehr froh über den Sieg", sagte Nolte nach ihrem Erfolg im ZDF.

Nolte im Gesamtweltcup vorne

Für die Winterbergerin ist es der zweite Saisonsieg und im fünften Rennen im kleinen Schlitten der fünfte Podestplatz. Damit baut Nolte im Olympiawinter ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

