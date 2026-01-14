Biathlon: Frauen-Staffel nach Preuß-Patzer nur auf Rang sechs

Für die deutschen Biathletinnen reicht es bei der Staffel-Generalprobe für Olympia nur zu Rang sechs. Ausgerechnet Franziska Preuß patzt entscheidend.

Die deutsche Frauen-Staffel im Biathlon hat beim Heim-Weltcup in Ruhpolding eine durchwachsene Generalprobe für die Olympischen Spiele hingelegt. Das Quartett mit Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß kam mit einer Strafrunde und acht Nachladern lediglich auf Rang sechs.

Preuß patzt beim letzten Schießen

Ausgerechnet eine Strafrunde von Preuß im letzten Schießen machte in einem packenden Rennen alle Hoffnungen auf das dritte Podest des Winters zunichte. Den Sieg sicherte sich Norwegen vor Italien und Schweden, Deutschland hatte im Ziel nach 4 x 6 Kilometern 1:01,8 Minuten Rückstand.

Man ist natürlich sehr enttäuscht, mir tut das wahnsinnig leid. „ Franziska Preuss

Preuß versagten ausgerechnet beim letzten Schießen die Nerven, drei Nachladepatronen waren zu wenig, um alle fünf Scheiben zu treffen. "Es war so ein Druck im letzten Schießen drin. Ich habe aktuell Probleme, die Nachlader ins Ziel zu bekommen. Das war einfach nicht gut", sagte die 31-Jährige im ZDF.

Bis dahin hatte das deutsche Quartett mit der absoluten Weltspitze mithalten können. Das sollte als Mutmacher für den Saison-Höhepunkt dienen. "Wenn wir alle abliefern, sind wir Kandidaten fürs Podium", meinte Tannheimer.

Erinnerung an Dahlmeier und Bakken

Vor dem Rennen wurde es in der Chiemgau-Arena bei einer Applaus-Minute für die tödlich verunglückte Laura Dahlmeier und den verstorbenen Sivert Guttorm Bakken nochmals sehr emotional.

Nach dem Startschuss kämpfte Voigt mutig unter anderem mit der französischen Gesamtweltcupführenden Lou Jeanmonnot um die Spitze, übergab dank zweier fehlerfreier Einlagen auf Tuchfühlung zur Topgruppe.

Tannheimer führt Staffel in die Spitzengruppe

Tannheimer lief nach ihrem Nachlader liegend schnell wieder auf, übernahm mit einer fehlerfreien Stehendserie die Führung - und wechselte schließlich in einer vierköpfigen Spitzengruppe.

Doch dann musste Hettich-Walz mit insgesamt vier Extraschüssen wieder abreißen lassen, ließ für Preuß eine Lücke von 13 Sekunden aufreißen. Die 31-Jährige kam an die Spitze heran, patzte aber dann entscheidend.

Preuß startet auch noch in Nove Mesto

Für Preuß sind die Heimrennen im Gegensatz zu vielen Teamkolleginnen und -kollegen noch nicht die letzten Wettkämpfe vor den Winterspielen. Während die meisten Olympiastarter ins Höhentrainingslager fahren werden, plant die Gesamtweltcupsiegerin noch einen Start beim Weltcup in Nove Mesto (22. bis 25. Januar).

"Ich bin ein Fan davon, im Rhythmus zu bleiben", so die Bayerin. Dazu gibt es in Ruhpolding am Freitag im Sprint sowie am Samstag in der Verfolgung ebenfalls noch zwei Möglichkeiten. Die Männer greifen am Donnerstag mit ihrer Staffel ins Geschehen ein.

