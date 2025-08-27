Volleyball-WM: Deutschland verliert Krimi gegen Polen

Im letzten WM-Gruppenspiel haben die DVV-Frauen einen echten Krimi gegen Polen verloren. Im Achtelfinale wartet Olympiasieger Italien.

Die deutschen Volleyballerinnen unterlagen den Polinnen knapp. Quelle: dpa

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand ihre erste Niederlage kassiert und damit den Gruppensieg verpasst. Im direkten Duell um Platz eins verlor die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli am Mittwoch in Phuket 2:3 (25:21, 15:25, 25:19, 26:28, 17:19) gegen den Weltranglistendritten Polen, dabei vergab das Team vier Matchbälle.

Zuvor hatte Deutschland souverän gegen Kenia und Vietnam (jeweils 3:0) gewonnen und sich vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale gesichert.

Volleyball-WM in Thailand, Abschluss der Vorrunde: Deutschland gegen Polen - die komplette Übertragung. 27.08.2025 | 163:27 min

Im Achtelfinale wartet Italien

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) geht es nun in der ersten K.o.-Runde am Samstag gegen Topfavorit Italien weiter (12 Uhr oder 15:30 Uhr/sportstudio.de). Die reiten momentan auf einer Erfolgswelle:

Nach Olympia-Gold im Vorjahr hatten die Weltranglistenersten zuletzt auch in der Nations League ihren Titel verteidigt, dabei unter anderem Deutschland mit 3:2 geschlagen. Bei der WM in Thailand gewannen die Italienerinnen alle drei Gruppenspiele.

DVV-Frauen vergeben Matchbälle

Gegen die Polinnen legte die deutsche Mannschaft furios los und führte bereits nach wenigen Minuten mit 5:1. Polen wirkten vom überragenden Start der Deutschen überrumpelt - und so nahm Trainer Stefano Lavarini früh eine erste Auszeit. Mit Dauer des Durchgangs fand der Favorit dann besser in die Begegnung, doch mit einem Ass von Camilla Weitzel sicherte sich Deutschland Satz eins.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand die K.o.-Runde erreicht. Gegen Vietnam gab es den zweiten Sieg nach dem Auftakt-Erfolg gegen Kenia. 25.08.2025 | 1:03 min

Im zweiten Satz blieb es eine höchst unterhaltsame Partie mit vielen spektakulären Ballwechseln - und einem deutlich verbesserten polnischen Team, das den 1:1-Ausgleich schaffte.

Doch die DVV-Frauen behielten in der Folge die Nerven und zeigten eine starke Reaktion, durch das 2:1 lag Deutschland auf Siegkurs. Doch in einem verrückten vierten Satz wehrten die Polinnen gleich zwei deutsche Matchbälle ab und retteten sich in den Tiebreak, in dem sie dann die Oberhand behielten.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.