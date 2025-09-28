Final-Sieg gegen Bulgarien: Italien ist Volleyball-Weltmeister

Italiens Männer feiern den fünften WM-Triumph - und das nur kurz nach dem Titel der Frauen. Wie sie das Überraschungsteam Bulgarien im Finale ausbremsten.

Italiens Volleyballer feiern den Weltmeistertitel. Quelle: AP

Nächster WM-Titel für Italiens Volleyballer: Drei Wochen nach dem Triumph der Frauen in Bangkok sicherte sich auf den Philippinen auch die Männermannschaft die Goldmedaille.

Fünfter WM-Erfolg für Italiens Männer

Im Finale in Pasay bezwang der Titelverteidiger Bulgarien 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Nach 1990, 1994, 1998 und 2022 war es bereits der fünfte Erfolg bei einer Männer-Weltmeisterschaft für die Italiener.

Die deutsche Mannschaft war in der Gruppenphase ausgeschieden - unter anderem durch eine 0:3-Niederlage gegen Bulgarien. Der Weltranglisten-16. erreichte daraufhin überraschend das Finale, für den Sieg reichte es jedoch nicht. Im Spiel um Platz drei setzte sich Polen mit 3:1 gegen Tschechien durch.

Im Halbfinale Polen besiegt

Die Italiener hatten in der Gruppenphase unerwartet gegen Belgien verloren (2:3), in allen anderen Partien bis zum Finale gaben sie aber keinen einzigen Satz ab. Nach dem 3:0 im Halbfinale über Nations-League-Sieger Polen wurde das Team von Trainer Ferdinando De Giorgi, als Spieler selbst dreimal Weltmeister, gegen Bulgarien seiner Favoritenrolle gerecht.

