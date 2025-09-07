Volleyball-Frauen-WM: Italien gewinnt Final-Krimi gegen Türkei

Volleyball-WM der Frauen:Italien gewinnt Final-Krimi gegen Türkei
Italiens Frauen sind zum ersten Mal Volleyball-Weltmeisterinnen. In Bangkok gewannen sie gegen die Türkei ein dramatisches Finale.
Italien hat zum zweiten Mal nach 2002 die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen gewonnen. Das Team um Starspielerin Paola Egonu setzte sich im Finale im thailändischen Bangkok gegen die Türkei mit 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) durch.
Die Italienerinnen, die 2024 auch Olympiasiegerinnen wurden, hatten im Achtelfinale gegen Deutschland 3:0 gewonnen. Die Türkinnen - amtierende Europameisterinnen - standen erstmals in einem WM-Finale. Platz zwei ist das beste Abschneiden in ihrer WM-Geschichte, zuvor war der sechste Rang das beste Ergebnis gewesen.
Bronze sicherte sich Brasilien mit einem 3:2 (25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16) gegen Japan.
