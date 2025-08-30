Volleyball-WM der Frauen: DVV-Frauen ausgeschieden

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM das Viertelfinale verpasst. Die deutsche Auswahl unterlag Olympiasieger Italien im Achtelfinale mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25).

Die deutschen Volleyballerinnen haben gegen die italienischen Olympiasiegerinnen in Bangkok keine Chance. Quelle: volleyballworld.com

Die deutschen Volleyballerinnen haben die Sensation gegen Olympiasieger Italien klar verpasst und sind im WM-Achtelfinale ausgeschieden. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok unterlag die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dem großen Turnierfavoriten glatt mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25). Für die Italienerinnen um Superstar Paola Egonu war es der 33. Sieg in Folge in einem offiziellen Spiel.

Es ist hart und ein kleines bisschen traurig, dass wir schon aus dem Turnier raus sind. „ Außenangreiferin Lina Alsmeier

"Es ist gerade schwer, weil wir uns das alle etwas anders vorgestellt hatten als eine Niederlage in drei Sätzen", sagte Außenangreiferin Lina Alsmeier, die mit zehn Punkten erfolgreichste Scorerin des deutschen Teams war. "Wir wollten einen etwas größeren Kampf zeigen, wie wir es gegen Polen getan haben." Trotzdem habe das Team in diesem Sommer einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Das WM-Achtelfinale im Re-Live:

Volleyball-WM in Thailand: Im Achtelfinale trifft Deutschland auf die Olympiasiegerinnen aus Italien relive. Kommentator: Dirk Berscheidt. 30.08.2025 | 97:59 min

Italien effektiv gegen Deutschland

Die DVV-Frauen erwischten einen guten Start und führten 10:8. Die Annahme um Libera Anna Pogany funktionierte. Doch dann bekam der deutsche Block nicht mehr genug Zugriff.

Dazu verwandelten die Italienerinnen Abwehraktionen immer wieder effektiv in gute Angriffsgelegenheiten und holten sich den ersten Satz. Auch im zweiten Satz hielten die DVV-Frauen zunächst gut mit und konnten einige wichtige Blockpunkte erzielen. Doch die italienische Abwehr blieb überragend und die Deutschen leisteten sich zu viele Fehler.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand die K.o.-Runde erreicht. Gegen Vietnam gab es den zweiten Sieg nach dem Auftakt-Erfolg gegen Kenia. 25.08.2025 | 1:03 min

Den dritten Durchgang dominierten die Olympiasiegerinnen dann von Beginn an und führten schnell 10:4. Beim deutschen Team häuften sich Abstimmungsprobleme.

DVV startete gut in die WM

Deutschland hatte seine ersten beiden Spiele gewonnen, dann aber im Kampf um den Gruppensieg hauchdünn gegen Polen verloren und so das Aufeinandertreffen mit dem Olympiasieger nicht vermeiden können.

Es ist die erste WM mit 32 Teams. Das Turnier findet ab jetzt alle zwei Jahre statt. 2022 war Deutschland in der Zwischenrunde ausgeschieden, die es damals vor dem Viertelfinale noch gab.

Der erste Schritt in Richtung Achtelfinale ist getan. Die deutschen Volleyballerinnen gewinnen bei der WM ihr Auftaktspiel gegen Kenia in drei Sätzen. 23.08.2025 | 2:29 min

