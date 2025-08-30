1:03 min
WM in Thailand:DVV-Frauen stehen im Achtelfinale
von Katharina Dexheimer
Die deutschen Volleyball-Frauen haben bei der WM in Thailand nur ihr Minimalziel erreicht. Im Achtelfinale gegen Olympiasieger Italien kam das Team an seine Grenzen.
