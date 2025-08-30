  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Volleyball-WM der Frauen: Deutschland scheidet gegen Italien aus

Volleyball-WM der Frauen:Deutschland scheidet gegen Italien aus

von Dirk Berscheidt
|

Lena Stigrot in Aktion beim Viertelfinale der Volleyball WM.

Die deutschen Volleyball-Frauen haben bei der WM in Thailand nur ihr Minimalziel erreicht. Im Achtelfinale gegen Olympiasieger Italien kam das Team an seine Grenzen.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Mehr zum Thema

  1. Deutschlands Spielerinnen feiern einen Punktgewinn.
    FAQ

    Übertragung im ZDF-Livestream:Alles Wichtige zur Volleyball-WM der Frauen

    von Ullrich Kroemer