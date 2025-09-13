Volleyball-WM: Deutschland verliert gegen Bulgarien zum Auftakt

Die deutschen Volleyball-Männer haben den Auftakt in die WM verpatzt. In Pasay City unterlagen sie Bulgarien nach umkämpftem ersten Satz deutlich.

Konnte die Niederlage der DVV-Männer nicht verhindern: Georg Grozer (Archivbild). Quelle: Imago

Die deutschen Volleyballer haben ihr WM-Auftaktspiel verloren und stehen im Kampf um das Achtelfinale schon deutlich unter Druck.

Das Team um Diagonalangreifer Georg Grozer unterlag Bulgarien in Pasay City (Philippinen) mit 0:3 (38:40, 22:25, 20:25). "Bulgarien hat einen großartigen Job gemacht", sagte Grozer.

Heute war nicht unser Tag, war nicht mein Tag. „ Georg Grozer, Diagonalangreifer Deutschland

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes braucht jetzt am Montag (7.30 Uhr/ZDF-Stream) gegen den am schwächsten eingeschätzten Gruppengegner Chile unbedingt einen Sieg, um im schweren Pool E noch gute Chancen auf die K.-o.-Runde zu haben. Im letzten Spiel warten am Mittwoch die leicht favorisierten Slowenen.

Marathon-Satz geht knapp verloren

Das deutsche Team hatte Startschwierigkeiten und lief im ersten Satz lange einem Rückstand hinterher, kämpfte sich aber zurück. Mit einem Block sorgte Grozer beim 24:23 für den ersten deutschen Satzball.

Es war nur der Anfang eines packenden Kampfes um das 1:0. Beide Teams wehrten zahlreiche Satzbälle ab, ehe die Bulgaren sich durchsetzen konnten.

Bulgarien ab Satz zwei besser

Das aufstrebende Team stellte die Deutschen auch im zweiten Durchgang vor große Probleme. Die DVV-Auswahl machte deutlich mehr Fehler als der Gegner und konnte das nicht kompensieren.

Das setzte sich auch im dritten Satz fort. Zudem tat sich die deutsche Defensive schwer gegen die wuchtigen Bulgaren, besonders den überragenden Außenangreifer Alexandar Nikolow.

