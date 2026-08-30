Hockey-Männer gewinnen gegen Spanien:Deutschland ist wieder Hockey-Weltmeister
von Markus Harm
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Die deutschen Hockey-Männer verteidigen ihren Titel und werden wieder Weltmeister. Im Finale gegen Spanien gewinnt die DHB-Auswahl mit 1:0.
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