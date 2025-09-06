6:3, 7:6 gegen Anisimova: Aryna Sabalenka wieder US-Open-Siegerin

Zwei Finals bei Grand-Slam-Turnieren verlor Aryna Sabalenka in diesem Jahr, jetzt hat es geklappt: Sie gewinnt das US-Open-Endspiel gegen Amanda Anisimova.

Zum dritten Mal in New York im Finale, zum zweiten Mal gewonnen: Aryna Sabalenka. Quelle: AP

Aryna Sabalenka sinkt zu Boden, dann reckt sie ihre rot lackierten Fingernägel immer wieder in die Höhe als könne sie es kaum fassen: Die Tennis-Weltranglistenerste aus Belarus hat bei den US Open ihren Titel erfolgreich verteidigt. Sie besiegte die US-Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:3, 7:6 (7:3). Für Sabalenka ist es der zweite Titel in New York bei drei Finalteilnahmen.

Nach den Endspiel-Niederlagen bei den Australian Open und den French Open und dem Halbfinal-Aus in Wimbledon ist Sabalenka in dieser Saison damit doch noch der große Wurf gelungen.

Die 24 Jahre alte Anisimova verlor im Arthur Ashe Stadium auch ihr zweites Major-Finale, am 12. Juli hatte sie in London in nur 57 Minuten ein demoralisierendes 0:6, 0:6 gegen die Polin Iga Swiatek kassiert. Diesmal vergingen immerhin 1:34 Stunden, ehe das Match entschieden war - und sie auf ihrer Bank Tränen vergoss.

Sabalenka bestätigt ihren Ruf als Hartplatzkönigin

Der 27-jährige Sabalenka hingegen zementierte durch ihren 100. Matcherfolg bei Grand-Slam-Turnieren ihre Führung im Ranking und bestätigte ihren Ruf als Hartplatzkönigin: Die Titelverteidigung in New York war zuletzt der großen Serena Williams im Jahr 2014 gelungen.

Die Belarussin erhält ein Preisgeld von 4,27 Millionen Euro (5 Millionen US-Dollar). Anisimova (24) darf sich mit der Hälfte der Summe trösten und damit, dass sie in der Weltrangliste am Montag als voraussichtliche Vierte erstmals in die Top Fünf vorrückt.

Anders als im Wimbledon-Finale, als Anisimova gegen Swiatek nichts entgegenzusetzen hatte, agierte sie diesmal ab dem ersten Ballwechsel druckvoll und risikoreich - und konnte nach dem Break zum 3:2 zwischenzeitlich gar vom Gewinn des ersten Satzes träumen. Sabalenka aber drehte im Stile einer Nummer eins auf, während Anisimovas Risikobälle vermehrt im Aus oder im Netz landeten. Nach 39 Minuten war der erste Satz beendet.

Tennis: Aryna Sabalenka. Quelle: AP

Anisimova muss letztlich die Stärke ihrer Gegnerin anerkennen

In der Folge haderte Anisimova zunächst mit dem grellen Licht unter dem wegen Regens geschlossenen Stadiondach, steckte aber nie auf und holte sich das Break zum 5:5. Letztlich musste sie allerdings trotz der lautstarken Unterstützung der Zuschauer die Stärke ihrer Gegnerin anerkennen, die zum 19. Mal in Folge einen Tiebreak für sich entschied.

Ein Zweisatzsieg Sabalenkas schien im Vorfeld keine Selbstverständlichkeit zu sein, immerhin ist Anisimova die Angstgegnerin der Belarussin, von den vorherigen neun Duellen hatte sie sechs gewonnen, zuletzt im Halbfinale von Wimbledon.

Die in New Jersey geborene Anisimova hatte nach ihren Erfolgen über die früheren New-York-Siegerinnen Swiatek im Viertelfinale und Naomi Osaka in der Vorschlussrunde vom "Lauf meines Lebens" gesprochen. Doch Sabalenka stoppte ihren märchenhaften Aufstieg zumindest vorläufig.

