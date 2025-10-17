Tischtennis-Team-EM: DTTB-Frauen haben Medaille sicher

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind mit einem 3:0-Sieg über Schweden bei der Team-EM ins Halbfinale eingezogen. Damit haben sie eine Medaille sicher.

Hat in ihrem Viertelfinal-Match Christina Källberg mit 3:1 geschlagen: Sabine Winter Quelle: Imago

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Team-EM in Kroatien eine Medaille sicher. Sabine Winter, Annett Kaufmann und Nina Mittelham gewannen im Viertelfinale mit 3:0 gegen Schweden und stehen nun unter den besten Vier des Turniers.

Bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis werden neben Gold und Silber auch zwei Bronzemedaillen an die Halbfinal-Verlierer vergeben.

Kaufmann siegt auch mit lädiertem Ellenbogen

"Mein Ziel ist es, unseren Titel zu verteidigen", sagte Junioren-Weltmeisterin Kaufmann. Die 19-Jährige war mit einer Sehnenentzündung im Ellenbogen nach Zadar gereist.

Im Viertelfinale schlug sie aber auch Schwedens Topspielerin Linda Bergström in 3:0-Sätzen und hat nun genau wie Sabine Winter eine Turnierbilanz von vier Siegen in vier Spielen.

Das große Ziel der deutschen Frauen in Zadar ist der zehnte EM-Titel. Damit würden sie zu alleinigen Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn aufsteigen. 2023 und 2021 holten sie Gold. 2019 und 2017 gewann Rumänien den EM-Titel.

