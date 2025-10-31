DFB-Verteidiger warnt vor Nordirland:Schlotterbeck: "Müssen unser Spiel durchbringen"
DFB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck erwartet in der WM-Qualifikation "das schwierigste Auswärtsspiel von allen" gegen Nordirland. Trotz der intensiven Stimmung in Belfast ist er siegesgewiss.
