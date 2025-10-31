  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Nico Schlotterbeck

DFB-Verteidiger warnt vor Nordirland:Schlotterbeck: "Müssen unser Spiel durchbringen"

|

Nico Schlotterbeck

DFB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck erwartet in der WM-Qualifikation "das schwierigste Auswärtsspiel von allen" gegen Nordirland. Trotz der intensiven Stimmung in Belfast ist er siegesgewiss.

Themen
SportFußball

Mehr zum Thema

  1. Julian Nagelsmann

    Nagelsmann vor Nordirland-Spiel::Duelle gewinnen - vor allem auf Flügeln

    2:29 min
  2. Fußball: Deutschland gegen Nordirland.

    Zweites Spiel, erster Sieg:DFB-Elf schlägt Nordirland nach Steigerung

    von Moritz Zschau
    2:59 min
  3. Serge Gnabry

    Gnabry macht den Unterschied:Plötzlich Vorbild im DFB-Trikot

    von Frank Hellmann
  4. Die deutsche Nationalmannschaft läuft sich während einer Trainingseinheit in Herzogenaurach warm

    Nächster Gegner Nordirland:Gute Stimmung beim DFB-Team nach Sieg gegen Luxemburg

    von Boris Büchler
    0:51 min
  5. Deutschlands Serge Gnabry in Aktion gegen Enes Mahmutovic von Luxemburg.

    Sport | Fußball-WM 2026:DFB-Elf lässt Luxemburg keine Chance

    von Daniel Gahn
    8:45 min
  6. WM-Ticket

    Fußball-WM 2026:FIFA erhöht Ticketpreise - und sorgt für Ärger

    mit Video
  7. Der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

    60 Partien im Free-TV:ARD und ZDF zeigen wichtigste WM-Spiele 2026

    mit Video
  8. Einer der Austragungsorte der Fußball-WM 2026 im mexikanischen Monterrey.

    Modus, Stadien und mehr:Was Sie zur Fußball-WM 2026 wissen müssen