DFB-Verteidiger warnt vor Nordirland : Schlotterbeck: "Müssen unser Spiel durchbringen"

12.10.2025 | 19:25 |

DFB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck erwartet in der WM-Qualifikation "das schwierigste Auswärtsspiel von allen" gegen Nordirland. Trotz der intensiven Stimmung in Belfast ist er siegesgewiss.