Max Verstappen kommt immer näher an WM-Spitzenreiter Lando Norris heran. Nach seinem Sieg in Las Vegas und der Disqualifikation der McLaren ist der Weltmeister in Schlagdistanz.

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hat nach seinem Sieg in Las Vegas und der Disqualifikation der McLaren wieder gute Chancen auf den WM-Titel. Quelle: AP

Das Feuerwerk über Las Vegas war gerade verraucht, da sorgte die Disqualifikation von Lando Norris und Oscar Piastri für einen gewaltigen Knall in der Formel 1 - und Max Verstappen war plötzlich wieder mittendrin im WM-Kampf.

Unterboden zu dünn: Norris und Piastri disqualifiziert

Weil die beiden McLaren-Piloten aufgrund von Regelverstößen an ihren Autos aus der Wertung genommen wurden, verbesserten sich die Chancen des Weltmeisters im Titelrennen schlagartig: Verstappen hat nur noch 24 Punkte Rückstand auf Norris - die letzten beiden Rennwochenenden in Katar und Abu Dhabi versprechen ein dramatisches Finale.

Ursprünglich war Norris als Zweiter hinter Sieger Verstappen ins Ziel gekommen, Piastri folgte auf Platz vier. Doch dann gab es bei der technischen Überprüfung der Fahrzeuge die böse Überraschung. Der Unterboden sei zu stark abgenutzt und dadurch zu dünn, wurde festgestellt. Norris und Piastri mussten zu den Stewards - zwei Stunden später stand die Disqualifikation offiziell fest.

Formel 1 in Zahlen : Verstappen siegt beim GP in Las Vegas Die Formel 1 in Zahlen: Ergebnisse, Wertungen und Rennkalender.

Verstappen nur noch 24 Punkte hinter Norris

Statt komfortabler 42 Punkte beträgt Norris' Vorsprung auf Verstappen nur noch 24 Zähler, auch Piastri liegt 24 Punkte zurück. Somit ist der englische WM-Führende noch immer im Vorteil, doch jeder Fehler wiegt schwer: Bei einem weiteren Ausfall bei einem gleichzeitigen Sieg des Weltmeisters, wäre Verstappen urplötzlich vorne.

Im Endspurt der Saison wird es also nicht nur auf fahrerische Klasse ankommen, sondern vor allem auch auf Nervenstärke. Und hier scheint niemand so stark wie Verstappen. Unvergessen ist das Finale 2021, als er im Showdown mit Lewis Hamilton erstmals Weltmeister wurde. Und auch in Las Vegas leistete sich Norris beim Start einen Fehler, den Verstappen eiskalt nutzte und zum Sieg fuhr.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Jochen Mass ist im Alter von 78 Jahren gestorben. In Cannes erlag er den Folgen eines Schlaganfalls. Insgesamt bestritt er 105 Rennen und schaffte es achtmal auf das Podest. 05.05.2025 | 0:32 min

Norris auf der Strecke chancenlos gegen Verstappen

Norris, zwischenzeitlich nur Dritter, kämpfte sich zwar nochmal auf Platz zwei, war aber chancenlos. Als ihm der Kommandostand den Auftrag erteilte, Druck auf Verstappen zu machen, flog der Niederländer förmlich davon und hatte am Ende 20 Sekunden Vorsprung auf Norris. "Er hat mit so einer Souveränität und Leichtigkeit gewonnen, das war beeindruckend", lobte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky:

Es war eine unglaubliche Performance. Zum Schluss hat er noch die schnellste Runde hingeknallt, einfach super. „ Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.

Das dürfte auch bei McLaren Eindruck hinterlassen haben. Norris und Piastri waren gerade in der ersten Saisonhälfte von Sieg zu Sieg geeilt. Von dem Polster, das sie dort herausgefahren hatten, zehren sie noch immer. Doch Red Bull hat die Lücke geschlossen, und Verstappen ist der beste Fahrer im Feld. Als "Ein-Mann-Team" bezeichnete Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff Red Bull.

Hülkenberg im Sauber auf Platz sieben

Von der Disqualifikation der McLaren profitierte unter anderem Nico Hülkenberg. Der Emmericher rückte im Sauber auf Platz sieben vor. Nur sein Rücken mache ihm nach dem fordernden Rennen Probleme, klagte er.

Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Ferrari) war der achte Platz hingegen kein Trost. "Ich fühle mich schrecklich, das war die schlimmste Saison die ich jemals hatte", sagte der 40-Jährige, der im Qualifying Letzter gewesen war.

Egal, wie sehr ich es probiere, es wird nur schlechter. Ich versuche alles, wirklich alles. „ Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton

Für die gescheiterte Erpressung der Familie von Ex-Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher hat die Justiz bis zu drei Jahre Haft verhängt. 13.02.2025 | 2:25 min

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.