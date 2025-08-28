Diamond League Zürich: Julian Weber und Frederik Ruppert gewinnen

Die deutschen Leichtathleten haben sich vor der Leichtathletik-WM in Tokio in starker Form gezeigt. Bei der Diamond League in Zürich konnte der DLV zwei Siege bejubeln.

Die Diamond League 2025 zeigt Leichtathletik auf Top-Niveau u.a. mit Speerwerfen und den 3000 Metern Hindernis der Männer – alle Highlights kompakt im Video! 28.08.2025 | 6:58 min

Speerwerfer Julian Weber und Hindernisläufer Frederik Ruppert haben sich bei der Generalprobe für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio in überragender Form gezeigt. Beide gewannen beim Diamond-League-Finale in Zürich und sammelten mit starken Leistungen noch einmal Selbstvertrauen für den Saisonhöhepunkt, der vom 13. bis 21. September stattfindet.

Überzeugen konnte im Stadion Letzigrund auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo, die sich nur knapp geschlagen geben musste.

Speerwerfer Weber knackt die 90 Meter

Weber knackte bei der WM-Generalprobe in der Schweiz vor den Augen von Tennis-Legende Roger Federer gleich zweimal die magische 90-Meter-Marke.

Diamond League in Zürich: Simon Ehammer springt am weitesten, Hochspringerin Christina Honsel zeigt wieder ihre gute Form und Mondo Duplantis bekommt Konkurrenz aus Griechenland. 27.08.2025 | 5:35 min

Er gewann mit 91,51 Metern deutlich und verbesserte seine Weltjahresbestleistung sowie persönliche Bestmarke um 45 Zentimeter. Zweiter wurde der Inder Neeraj Chopra mit 85,01 Metern.

Ich wusste, ich bin gut drauf. Dass es aber so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht. „ Julian Weber, deutscher Speerwerfer

Ruppert "fühlt sich einfach super"

Ruppert sicherte sich den Sieg über die 3.000 Meter Hindernis und untermauerte damit seine tolle Form in diesem Jahr. Der 28-Jährige lief eine Zeit von 8:09,02 Minuten und verwies den Kenianer Edmund Serem (8:09,96 Minuten) sowie Salaheddine Ben Yazide aus Marokko (8:14,10 Minuten) auf die Plätze.

Ich weiß, ich bin fit für Tokio. Es fühlt sich einfach super an. „ 3.000-Meter-Hindernisläufer Frederik Ruppert im ZDF

In Japan sei das Finale das Minimalziel. Nach der überzeugenden Generalprobe dürfte Ruppert aber noch mehr zuzutrauen sein.

Hochspringerin Christina Honsel gewinnt im Regen von Lausanne zum ersten Mal in der Diamond League. Auch die deutsche 4x100m-Staffel der Frauen hat die Nase vorn. 20.08.2025 | 7:40 min

"Lieber etwas tiefer stapeln und überraschen als große Töne und dann nix dahinter", sagte Ruppert, der vor etwa drei Monaten im marokkanischen Rabat den deutschen Rekord auf 8:01,49 Minuten verbessert hatte.

Mihambo Zweite, Abdilaahi mit persönlicher Bestmarke

Mihambo gelang im Weitsprung im letzten Versuch ein Satz auf 6,92 Meter und verpasste damit nur knapp den Sieg, den sich die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,93 Metern holte.

Eine persönliche Bestleistung schaffte Mohamed Abdilaahi über die 3.000 Meter. Der 26-Jährige lief beim Sieg des Franzosen Jimmy Gressier (7:36,78 Minuten) in 7:37,31 Minuten auf einen guten vierten Platz.

Die nächste Station der Diamond-League-Serie in Zürich. 28.08.2025 | 204:00 min

Über die 3.000 Meter Hindernis wurde Lea Meyer in 9:26,08 Minuten Achte. Beim Erfolg der Kenianerin Faith Kipyegon (8:57,24 Minuten) lief die frühere Europameisterin Gesa Krause als Tempomacherin. Die 33-Jährige stieg dann wie geplant vorzeitig aus.

Diskuswerfer Janssen Sechster, Farken auf Rang neun

Diskuswerfer Henrik Janssen landete in einer engen Entscheidung auf dem sechsten und damit letzten Platz. Dem 27-Jährigen gelang in seinem besten Versuch eine Weite von 66,37 Metern. Den Sieg holte sich Weltrekordhalter Mykolas Alekna aus Litauen mit 68,89 Metern.

Robert Farken musste sich über die 1.500 Meter trotz einer soliden Zeit von 3:31,30 Minuten mit dem neunten Platz zufriedengeben. Es siegte der Niederländer Niels Laros in 3:29,20 Minuten.

