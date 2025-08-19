Doping: Mihambo-Rivalin Bech-Romantschuk für vier Jahre gesperrt

Die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk, langjährige Rivalin von Weitsprung-Ass Malaika Mihambo, wird wegen Dopings gesperrt. Dauer: Vier Jahre.

Maryna Bech-Romantschuk gewann bei der WM 2023 Silber im Dreisprung. Quelle: dpa

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden.

Bei der langjährigen Kontrahentin von Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilte.

Bech-Romantschuk positiv auf Testosteron getestet

Die Ukrainerin war demnach am 7. Dezember 2024 positiv getestet und vor gut drei Monaten vorläufig suspendiert worden. Nun erfolgte die mehrjährige Sperre, sie gilt rückwirkend seit dem 13. Mai. Zudem werden alle Ergebnisse seit dem 7. Dezember 2024 annulliert. Die Sperre könnte nun das vorzeitige Karriereende der 30-Jährigen bedeuten.

Sie sei mit der Entscheidung "absolut nicht einverstanden", erklärte Bech-Romantschuk auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich habe mich geweigert, irgendwelche Dokumente zu unterschreiben, die die Anerkennung meiner Schuld erfordern, weil ich eine ehrliche Person bin und meine Menschlichkeit und Würde mir wichtig sind."

WM 2019: Bech-Romantschuk (l.) gewann Silber hinter Weltmeisterin Malaika Mihambo (m.) und vor Ese Brume. Quelle: AP

Zweimal WM-Silber hinter Mihambo

Bech-Romantschuk startete sowohl im Weit- als auch Dreisprung und gehörte in beiden Disziplinen seit Jahren zur Weltspitze. Bei der EM 2018 in Berlin als auch bei der WM 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung hinter Mihambo jeweils Silber. Im Dreisprung holte Bech-Romantschuk 2022 bei der EM in München die Goldmedaille, bei der WM 2023 in Budapest Silber.

