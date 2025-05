Bayern vor 34. Meisterschaft: Harry, hol' schon mal die Schale

So hätte es Harry Kane gerne: Am Samstag als Zuschauer den Titel mitfeiern.

Bayern mit 30 Toren im Plus gegenüber Leverkusen

Bei einem Remis wäre der Titel quasi fix, selbst wenn der Tabellenzweite Leverkusen am Sonntag in Freiburg gewinnen sollte. Dann hätten die Münchner vor den letzten beiden Saisonspielen noch sechs Punkte und so viele Tore Vorsprung, dass sie den Titel nur verspielen könnten, wenn sie gegen Mönchengladbach und bei der TSG Hoffenheim jeweils ungefähr 0:8 verlieren und die Leverkusener gegen Dortmund und in Mainz jeweils ungefähr 7:0 gewinnen sollten.

Selbst bei einer Niederlage der Bayern in Leipzig müsste Leverkusen in Freiburg gewinnen, damit die Entscheidung vertagt wird.

Die Pointe in Kanes kuriosem Titelfluch

Kanes sogenannter Titelfluch ist sehr zäh, aber dass in dieser Saison noch etwas schiefgeht mit seinem ersten Mannschaftstitel, ist nicht einmal seiner kuriosen Geschichte zuzutrauen: Kane ist für das Spiel in Leipzig erstmals in seiner Karriere gesperrt.

Kane beim FC Bayern: 89 Pflichtspiele, 80 Tore

Kane hat für den FC Bayern in 89 Pflichtspielen 80 Tore erzielt. Doch in Leipzig findet sich der Hauptdarsteller in einer Nebenrolle wieder. In Anlehnung an die frühere Krimi-Serie Derrick und ein berühmtes Zitat, das so allerdings nie gefallen ist, könnte es nun heißen: "Harry, hol schon mal die Schale."