DHB-Team verliert Test gegen Island:Dämpfer für deutsche Handballer

DHB-Team verliert Test gegen Island: Dämpfer für Handballer

von Benno Krieger

|
Elvar Örn Jonsson (Island, l.) gegen Jannik Kohlbacher (Deutschland) im Handball-Länderspiel Deutschland – Island.

Die deutschen Handballer haben das zweite Testspiel gegen Island 29:31 (15:16) verloren. Die Gislason-Sieben leistete sich im Angriff zu viele Fehler.

Quelle: Reuters

