DHB-Team verliert Test gegen Island:Dämpfer für deutsche Handballer
von Benno Krieger
|
Die deutschen Handballer haben das zweite Testspiel gegen Island 29:31 (15:16) verloren. Die Gislason-Sieben leistete sich im Angriff zu viele Fehler.
