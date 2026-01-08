EM-Testspiel: DHB-Team will in Zagreb in EM-Modus schalten

Die deutschen Handballer erwischten für die EM schwere Gruppengegner. Deshalb fordert Bundestrainer Alfred Gislason bereits in den beiden Tests gegen Kroatien höchstes Niveau ein.

Deutschland steht kurz vor der Handball-EM. In der Vorbereitung trifft die DHB-Auswahl auf Vizeweltmeister Kroatien. Ein erster, wirklicher Härtetest, der den Deutschen alles abverlangen wird. 08.01.2026 | 1:43 min

Viel Zeit bleibt nicht. Bundestrainer Alfred Gislason hatte den deutschen Profis über Silvester ein paar Urlaubstage mehr als üblich gewährt, bevor er sie am 4. Januar in Hannover zur Vorbereitung auf die Handball-EM 2026 zusammenzog. Als Gegenleistung fordert der Isländer nun für die Testspiele gegen Kroatien sofort volle Betriebstemperatur.

Wir müssen diese Spiele angehen, als wären sie Teil der EM. „ Alfred Gislason im ZDF-Interview

Am Abend in Zagreb (20:30 Uhr) und am Sonntag in Hannover (18 Uhr/ jeweils ARD) müsse seine Mannschaft "sofort im Flow sein".

Die Handball-EM steht vor der Tür. Alfred Gislason hat seinen Kader zusammen. Der Bundestrainer im Interview bei Johanna Rüdiger. 05.01.2026 | 4:58 min

Nur Hochkaräter bei der EM

Vor der DHB-Auswahl liegt schließlich das schwerste Turnier der Welt. Während eine WM zuweilen Außenseiter wie Uruguay bereithält, warten bei einer EM nur Hochkaräter. Dieses Jahr sind die Hürden auf dem Weg in das angestrebte Halbfinale für das Team um Kapitän Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) besonders hoch. Noch nie erwischten die deutschen Handballer eine derart schwere Auslosung.

Bereits die Vorrunde im dänischen Herning hat es in sich. Gegen Auftaktgegner Österreich (15.1.) tat sich Deutschland zuletzt oft schwer. Bei der Heim-EM 2024 retteten sich Regisseur Juri Knorr & Co. in der Hauptrunde zu einem glücklichen Remis. Und auch in der Qualifikation für die EM 2026 reichte es gegen Österreich auswärts nur zu einem Punkt.

Formdellen in der Vorrunde für DHB-Team verboten

Gegen die weiteren Vorrundengegner aus Serbien (17.1.) und Spanien (19.1. live im ZDF) dürfen sich die deutschen Profis ebenfalls keine Formdellen erlauben. Insbesondere die Iberer, die das Turnier zweimal (2018/2020) gewannen, galten lange als Angstgegner der Deutschen. Nur die ersten zwei Teams dieser Vierergruppe ziehen in die Hauptrunde ein.

Das DHB-Team testet vor der EM noch zweimal gegen Kroatien. Die erste Partie findet in einer wohl hitzigen Atmosphäre in Zagreb statt. Teammanager Benjamin Chatton im ZDF-Morgenmagazin. 06.01.2026 | 3:12 min

Im Grunde sind drei Vorrundensiege Pflicht, will die deutsche Mannschaft nicht schon vor der Hauptrunde ihr Ziel aus den Augen verlieren. Denn nur die ersten zwei Teams aus der Hauptrunde ziehen in die Vorschlussrunde ein. Daher kann schon eine Niederlage das angestrebte Semifinale in weite Ferne rücken lassen.

Knallharter Modus bei der Handball-EM

Der Modus ist also brutal. Noch gravierender ist, dass in der Hauptrunde nahezu sämtliche Topfavoriten auf das deutsche Team warten. Mutmaßlich erwartet Knorr & Co. dann Titelverteidiger Frankreich, Co-Gastgeber Norwegen und Portugal, gegen das Deutschland im WM-Viertelfinale 2025 verlor.

Spielorte, Teilnehmer und Modus : Alles Wichtige zur Handball-EM 2026 Die Handball-EM 2026 der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Mit dabei ist auch die deutsche Mannschaft von Alfred Gislason. von Bastian Grieble mit Video 0:54 FAQ

Über allen aber thront Gastgeber Dänemark, der zuletzt viermal in Folge Weltmeister wurde, aber seit 2012 auf einen EM-Triumph wartet - und der erste deutsche Gegner in der Hauptrunde wäre, sofern beide Teams ihre Gruppen gewinnen. "Die Dänen sind allen anderen voraus", sagt Gislason.

Dänemark ist Topfavorit auf EM-Titel

Der Bundestrainer glaubt zwar an sein junges Team. "An einem guten Tag können wir jeden Gegner schlagen", sagt der 65-Jährige. Doch im vergangenen Jahr bei der WM 2025 wurde seine Mannschaft in Herning vom Gastgeber um Superstar Mathias Gidsel förmlich überrollt (30:40).

Mit vier Debütanten - aber ohne Füchse-Jungstar Tim Freihöfer. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen Kader für die anstehende EM im Januar bekannt gegeben. 17.12.2025 | 0:54 min

15.000 heißblütige Fans trieben damals die Dänen an. Auch deshalb entschied sich die Mannschaftsführung, eines der Testspiele auswärts zu bestreiten, um die Atmosphäre zu simulieren. In Zagreb sei die Stimmung riesig, dazu oft nicht freundlich gegenüber der Auswärtsmannschaft, erklärt Gislason. Eine gute Vorbereitung auf eine Nervenschlacht bei der EM erhofft sich auch Rückraum-Ass Renars Uscins vom Test in Kroatien:

Ich hoffe, dass die Halle uns ausbuht, dass sie gegen uns sehr körperlich spielen, wir richtig Probleme bekommen. „ Rückraumspieler Renars Uscins im ZDF

Kroatien ist auch ein Halbfinal-Kandidat

Andererseits pflegen die Kroaten einen ähnlichen Spielstil wie deutsche Vorrundengegner Serbien. Und auch wenn deren Legende Domagoj Duvnjak zurückgetreten ist, hält Gislason das Team von Dagur Sigurdsson bei der EM für einen Halbfinalkandidaten.

Mit vier Debütanten gehen die deutschen Handballer in die EM. Bundestrainer Alfred Gislason zur EM-Kader-Nominierung im ZDF-Mittagsmagazin. 17.12.2025 | 3:22 min

