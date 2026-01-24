60′ Fazit:

Dänemark gewinnt ein ganz wichtiges Spiel gegen Frankreich vor heimischem Publikum mit 32:29 und kann weiter vom Titel im eigenen Land träumen! Der amtierende Weltmeister lieferte sich über die komplette Partie hinweg einen großen Schlagabtausch mit dem amtierenden Europameister, doch am Ende sind es unter anderem Mathias Gidsel und Emil Nielsen, die den Unterschied machten. Vor allem Torhüter Nielsen war in den entscheidenden Situationen gleich mehrfach zur Stelle, wodurch die Offensivabteilung der Mannen von Nikolaj Jacobsen einen Rückstand von zwei Toren in eine Führung drehen konnte. Alles in allem ist der Sieg zwar verdient, doch Frankreich hatte den Gastgeber am Rande einer erneuten Niederlage. Sowohl für die Franzosen als auch für Dänemark geht es am Samstag weiter. Während der Titelverteidiger auf Portugal trifft, geht es für die Hausherren um 18:00 Uhr gegen Spanien.

60′ Spielende

60′ Tor für Dänemark, 29:32 durch Niclas Kirkeløkke

Die Auszeit hat sich gelohnt! Über rechts wird schnell aufgebaut, ehe Niclas Kirkeløkke aus spitzem Winkel abziehen kann. Damit gibt es das 32:29!

60′ Aymeric Minne verpasst das Anspiel an den Kreis und Dänemark kann das Spiel mit Ballbesitz beenden. Dennoch gibt es das Timeout von Nikolaj Jacobsen, der noch einen weiteren Treffer haben möchte.

60′ 2 Minuten für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)

21 Sekunden vor dem Ende gibt Magnus Saugstrup Jensen einem Gegenspieler ein Eisbein mit und so gibt es nochmal eine Strafe.

60′ Guillaume Gille nimmt eine Auszeit und spricht nochmal die letzte Minute durch. Allerdings kommen die Franzosen nicht zum schnellen Abschluss, sodass die Uhr gnadenlos weiterläuft.

60′ Tor für Dänemark, 29:31 durch Mathias Gidsel

58 Sekunden vor dem Ende geht Mathias Gidsel halbrechts an Thibaud Briet vorbei und hämmert das Leder ins lange Eck und bringt Dänemark wieder auf zwei Tore weg.

59′ Tor für Frankreich, 29:30 durch Dika Mem

Die Superstars nehmen die wichtigen Würfe! Erst ist es Mathias Gidsel, der die Dänen mit zwei Treffern in Führung bringt, ehe auf der Gegenseite Dika Mem vom Kreis aus zuschlägt.

59′ Tor für Dänemark, 28:30 durch Mathias Gidsel



59′ Der amtierende Europameister gegen den amtierenden Weltmeister versprach Spannung und die beiden Teams liefern auch ab! Jede Aktion der Dänen wird lautstark bejubelt.

58′ Tor für Frankreich, 28:29 durch Hugo Descat

Von der 7-Meter-Linie zeigt Hugo Descat keine Nerven und setzt sich gegen Emil Nielsen durch. Am Ende landet die Kugel knapp neben dem linken Pfosten.

57′ Tor für Dänemark, 27:29 durch Simon Pytlick

Erst kann Emil Nielsen einen Wurf von Thibaud Briet parieren, ehe auf der Gegenseite Simon Pytlick bis zum Kreis durchbricht und problemlos zum 29:27 verwandelt!

56′ Tor für Dänemark, 27:28 durch Lasse Andersson

Erst wird Nicolas Tournat am Kreis bedient, der von dort keine Gnade zeigt, ehe auch Lasse Andersson halblinks am Kreis zum Abschluss kommt und im kurzen Eck versenkt.

56′ Tor für Frankreich, 27:27 durch Nicolas Tournat



55′ 2 Minuten für Rasmus Lauge (Dänemark)

Nach einem harten Zweikampf knallt ein Franzose mit dem Kopf auf den Boden, woraufhin Rasmus Lauge für das Einsteigen mit zwei Minuten belegt wird.

55′ Tor für Dänemark, 26:27 durch Emil Jakobsen

Die Halle steht Kopf! Halb links wird Emil Jakobsen bedient und versenkt die Harzkugel im kurzen Eck.

54′ Tor für Dänemark, 26:26 durch Emil Jakobsen

Ein Ballverlust von Aymeric Minne sorgt dafür, dass Emil Jakobsen alleine auf Remi Desbonnet zulaufen kann. Aus kurzer Distanz sucht er den Aufsetzer und gleicht ins linke Eck aus.

53′ Tor für Dänemark, 26:25 durch Simon Pytlick

Die Tore fallen nun deutlich leichter und so gibt es ein Torfestival in den letzten Minuten.

53′ Tor für Frankreich, 26:24 durch Aymeric Minne



52′ Tor für Dänemark, 25:24 durch Emil Jakobsen



52′ Tor für Frankreich, 25:23 durch Thibaud Briet

Dänemark bekommt die Halbpositionen nicht mehr geschlossen und so bricht dort Thibaud Briet durch. Mit einem harten Wurf ins lange Eck lässt er Emil Nielsen keine Abwehrmöglichkeit und hält den Gegner auf zwei Toren Abstand.

51′ Tor für Dänemark, 24:23 durch Emil Jakobsen

Auch für Emil Jakobsen geht es aus dem Rückraum bis an den Kreis, ehe er von halbrechts das lange Eck anvisiert und das Leder sicher verwandelt.

50′ Tor für Frankreich, 24:22 durch Aymeric Minne

Die Equipe Tricolore scheint auf alles eine Antwort zu haben. So kann sich Minne bis zum Kreis vorarbeiten und Emil Nielsen bezwingen.

49′ Tor für Dänemark, 23:22 durch Emil Jakobsen



49′ Nikolaj Jacobsen nimmt seine zweite Auszeit und ist alles andere als glücklich mit dem Spielverlauf der letzten Minuten. Er drückt nicht den Buzzer, sondern schlägt regelrecht auf diesen drauf.

48′ Tor für Frankreich, 23:21 durch Dylan Nahi

Nach einem Ballgewinn für die Franzosen geht es ganz schnell nach vorne, sodass Dylan Nahi den amtierenden Europameister wieder auf zwei Zähler wegziehen lässt.

48′ Tor für Frankreich, 22:21 durch Thibaud Briet

Das Spiel ist sehr eng und beide Mannschaften schenken sich nichts. Thibaud Briet bringt die Franzosen mit einem Distanzknaller wieder in Führung.

47′ Tor für Frankreich, 21:21 durch Dylan Nahi



46′ Tor für Dänemark, 20:21 durch Lasse Andersson

Aus dem Rückraum fasst sich Lasse Andersson ein Herz und knallt die Kugel kompromisslos in den rechten Winkel.

46′ Tor für Frankreich, 20:20 durch Nicolas Tournat



45′ Lasse Andersson macht sich allein auf den Weg in Richtung Charles Bolzinger, doch den Tempogegenstoß hämmert der Däne knallhart gegen die rechte Seite der Latte!

44′ Tor für Frankreich, 19:20 durch Aymeric Minne

Aymeric Minne hält dagegen und macht es nach einem Durchbruch ebenfalls extrem gut.

44′ Tor für Dänemark, 18:20 durch Lasse Andersson

In Unterzahl setzt sich Lasse Andersson im Zentrum gegen zwei Gegenspieler durch und verwandelt vom Kreis zum 20:18!

43′ Tor für Frankreich, 18:19 durch Nicolas Tournat

Die Strafe gegen Niclas Kirkeløkke bringt viel Platz am Kreis, den Nicolas Tournat sofort ausnutzt. Mit seinem ersten Treffer des Abends bringt er die Franzosen wieder ran.

42′ 7-Meter verworfen von Melvyn Richardson (Frankreich)Emil Nielsen verwandelt die Halle in Herning in ein Tollhaus! Melvyn Richardson vergibt aus sieben Metern.

42′ 2 Minuten für Niclas Kirkeløkke (Dänemark)



42′ Guillaume Gille zieht die insgesamt zweite Auszeit der Partie und unterbindet dadurch den 4:2-Lauf der Dänen.

42′ Tor für Dänemark, 17:19 durch Mathias Gidsel

Der Superstar der Dänen scheint seinen Fehler erkannt zu haben und schließt einen Tempogegenstoß eiskalt mit viel Tempo rechts halbhoch ab. Dabei hat Charles Bolzinger keine Möglichkeit auf eine Abwehrchance.

40′ Tor für Dänemark, 17:18 durch Simon Pytlick

Aus der Distanz fasst sich Simon Pytlick ein Herz und hat viel Glück bei seinem Abschluss. Am Ende trudelt das Leder langsam rechts unten ins Tor und bringt Dänemark wieder in Führung.

40′ Tor für Frankreich, 17:17 durch Aymeric Minne

Den Fehler bestraft Aymeric Minne mit einem Durchbruch gnadenlos und gleicht aus.

40′ Auch ein Mathias Gidsel macht Fehler! Der Superstar geht alleine auf Charles Bolzinger zu und setzt seinen Aufsetzer schlussendlich an die Latte.

39′ Tor für Dänemark, 16:17 durch Mathias Gidsel

Aus dem Zentrum nimmt Mathias Gidsel viel Tempo auf und lässt beim Zug auf Halblinks gleich zwei Verteidiger stehen, ehe er die lange Ecke anvisiert. Der Ball zappelt im Netz und sofort ist die Halle wieder voll da.

38′ Tor für Dänemark, 16:16 durch Simon Pytlick

Erst kann sich Aymeric Minne bis an den Kreis durchtanken und Emil Nielsen bezwingen, ehe sich Simon Pytlick aus neun Metern ein Herz fasst und das Leder gnadenlos im rechten oberen Winkel versenkt.

38′ Tor für Frankreich, 16:15 durch Aymeric Minne



37′ Tor für Dänemark, 15:15 durch Mathias Gidsel

Die Halle steht vollkommen hinter den Hausherren aus Dänemark! Mathias Gidsel findet über rechts eine Lücke und schließt damit einen Tempogegenstoß ab.

36′ Frankreich findet bei eigenem Angriff keine Lücke und so gibt es einen Verlegenheitswurf von Dika Mem, der noch abgefälscht wird. Am Ende klatscht die Harzkugel gegen den linken Pfosten!

35′ 7-Meter verworfen von Emil Jakobsen (Dänemark)Wie bereits zum Ende des ersten Durchgangs kann sich Charles Bolzinger bei einem 7-Meter durchsetzen und bringt damit Emil Jakobsen zur Verzweiflung.

35′ Tor für Frankreich, 15:14 durch Aymeric Minne

Aymeric Minne setzt sich gegen einen Verteidiger durch, ehe er am Kreis zum Abschluss kommt. Emil Nielsen hat keine Chance auf eine Parade und holt das Leder aus dem Netz.

34′ Tor für Dänemark, 14:14 durch Niclas Kirkeløkke

Wieder dauert es nur wenige Momente, ehe Dänemark ausgleichen kann. Erst verwandelt Magnus Saugstrup Jensen nach einem Durchbruch, ehe Niclas Kirkeløkke rechts außen bedient wird und dieser die kurze Ecke zum 14:14 findet.

34′ Tor für Dänemark, 14:13 durch Magnus Saugstrup Jensen



33′ Tor für Frankreich, 14:12 durch Aymeric Minne

Erst lässt Thibaud Briet einen Knaller aus neun Metern los, ehe er Aymeric Minne am Kreis bedient, der aus kurzer Distanz aus halblinker Position Emil Nielsen bezwingt.

32′ Tor für Frankreich, 13:12 durch Thibaud Briet



32′ Tor für Dänemark, 12:12 durch Mathias Gidsel

Mathias Gidsel steigt rund neun Meter vor dem Tor in den zweiten Stock, ehe er beim Hinunterkommen zum Wurf ansetzt. Sein strammer Abschluss lässt Charles Bolzinger keine Chance und gleicht aus.

31′ Frankreich beginnt die zweite Hälfte mit dem Ball in den eigenen Reihen und sofort darf sich Emil Nielsen gegen Hugo Descat auszeichnen.

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Das Duell zwischen Frankreich und Dänemark entpuppt sich als echter Hingucker. Obwohl die Offensivreihen noch viel Luft nach oben haben, zeigen sowohl die Defensivreihen als auch die Torhüter eine starke Leistung. Dementsprechend steht es 12:11 für die Franzosen, die mit dem Ergebnis natürlich bestens zufrieden sein würden. Allerdings ist festzuhalten, dass der Gegner zwei längere Strecken von jeweils über sechs Minuten überstehen musste, in denen der Ball einfach nicht ins Tor fallen wollte. Somit fällt die Führung für das Team von Guillaume Gille sehr knapp aus. Dazu kommt, dass Karl Olivier Konan die restliche Zeit überaus vorsichtig agieren muss, da er bereits zwei Strafen kassierte. Demzufolge dürfte die zweite Hälfte weiterhin für große Spannung sorgen.

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Simon Pytlick nimmt einen Wurf aus rund elf Metern, da ihm die Zeit davonläuft. Charles Bolzinger pflückt das Leder aus der Luft und leitet einen Tempogegenstoß ein, den Elohim Prandi jedoch auch nicht verwerten kann. Damit geht es in die Halbzeitpause.

29′ Tor für Dänemark, 12:11 durch Mathias Gidsel

Die Schlussphase der ersten Halbzeit nimmt Fahrt auf und so fallen nun die Treffer ziemlich schnell. Mathias Gidsel reiht sich in die Torschützenliste ein und erzielt sein drittes Tor von halblinks, nachdem er zum Kreis vordringen kann.

28′ Tor für Frankreich, 12:10 durch Melvyn Richardson



28′ Tor für Dänemark, 11:10 durch Simon Pytlick



27′ Tor für Frankreich, 11:9 durch Melvyn Richardson

Auch Melvyn Richardson kann einen 7-Meter verwandeln. Dafür kommt extra Kevin Møller von der Bank, der jedoch chancenlos ist.

26′ Tor für Dänemark, 10:9 durch Emil Jakobsen

Erneut ist Charles Bolzinger am Ball dran, doch dieses Mal ist Emil Jakobsen von der 7-Meter-Linie am Werk und bekommt die Harzkugel mit viel Glück am Torhüter der Franzosen vorbei und beendet eine Torflaute der Dänen.

25′ Tor für Frankreich, 10:8 durch Dylan Nahi

Nach einem Timeout von Guillaume Gille wird erstmals am heutigen Abend links außen Dylan Nahi bedient, der keine Probleme beim Abschluss hat.

24′ 7-Meter verworfen von Jóhan Hansen (Dänemark)Sind das bereits die Nerven? In den letzten Minuten kommt Charles Bolzinger immer besser in die Partie und beweist dies auch im 7-Meter-Duell mit Jóhan Hansen!

24′ Magnus Landin wird links außen angespielt und versucht, aus spitzem Winkel Charles Bolzinger zu bezwingen. Im letzten Augenblick bringt er seinen linken Fuß noch zurück, sodass er die Harzkugel abwehren kann. Auf der Gegenseite steht ihm Emil Nielsen jedoch in nichts nach und pariert einen Wurf von Elohim Prandi.

23′ Die in Rot getränkte Halle feiert selbstverständlich jede erfolgreiche Aktion der Dänen, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Rund sieben Minuten vor der Pause nimmt Nikolaj Jacobsen die erste Auszeit der Partie.

22′ Charles Bolzinger als auch Emil Nielsen wirken wach und können sich immer wieder mit Paraden auszeichnen.

21′ Tor für Frankreich, 9:8 durch Thibaud Briet

Auf einen 7-Meter-Treffer von Jóhan Hansen folgt ein Treffer von Thibaud Briet, der im rechten Rückraum hochsteigt. Kompromisslos lässt er Emil Nielsen im Tor der Dänen keine Chance.

20′ Tor für Dänemark, 8:8 durch Jóhan Hansen



19′ Die Partie ist weiterhin sehr unterhaltsam. Beide Mannschaften sind sich der Tragweite dieser Begegnung bewusst und so gibt es von Anfang an einen großen Fight um jeden Ballbesitz. Dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass bislang überwiegend die Defensivreihen dominieren.

18′ Tor für Frankreich, 8:7 durch Dika Mem



18′ Gelbe Karte für Nikolaj Jacobsen (Dänemark)



17′ Tor für Dänemark, 7:7 durch Simon Pytlick

Den vermehrten Platz kann Simon Pytlick nach wenigen Sekunden ausnutzen und zimmert vom Kreis das Leder in die Maschen.

17′ 2 Minuten für Karl Olivier Konan (Frankreich)

Nach 16:03 Minuten muss Karl Olivier Konan zum zweiten Mal in dieser Begegnung von der Platte. Damit muss der zentrale Abwehrspieler der Franzosen für die restliche Zeit extrem aufpassen!

16′ Tor für Frankreich, 7:6 durch Elohim Prandi



16′ Tor für Frankreich, 6:6 durch Dika Mem

Auch Dika Mem zeigt sich nun im Angriff und kann rechts bis zum Kreis durchbrechen, ehe er Emil Nielsen keine Chance lässt.

15′ Tor für Dänemark, 5:6 durch Mathias Gidsel

Mathias Gidsel zeigt seine Klasse und zieht vom Zentrum nach links raus, ehe er eine Lücke erkennt. Dort sticht er rein und zimmert die Kugel ins lange Eck.

14′ Tor für Frankreich, 5:5 durch Hugo Descat

Erneut von der 7-Meter-Linie verwandelt Hugo Descat und gleicht aus.

13′ Tor für Dänemark, 4:5 durch Mathias Gidsel

Die Szenen wiederholen sich! Erneut findet Elohim Prandi keinen Mitspieler, sodass es zu einem weiteren Tempogegenstoß kommt. Am Ende hat Mathias Gidsel kein Problem, ins leere Tor zu werfen und Dänemark wieder in Führung zu bringen.

12′ Tor für Dänemark, 4:4 durch Simon Pytlick

Frankreich agiert in Unterzahl mit einem Empty Goal. Nach einem Ballverlust von Elohim Prandi geht es zügig in die andere Richtung, ehe Simon Pytlick problemlos vollendet.

11′ Tor für Dänemark, 4:3 durch Jóhan Hansen



11′ 2 Minuten für Karl Olivier Konan (Frankreich)

Der Arm von Karl Olivier Konan ist am Hals und so gibt es eine zweiminütige Strafe und 7-Meter!

10′ Die Angriffe wirken auf beiden Seiten noch sehr zerfahren. Immer wieder werden Würfe überhastet genommen, sodass die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu erzielen, überaus gering ist. Demzufolge gibt es erst sechs Tore.

9′ Tor für Frankreich, 4:2 durch Hugo Descat

Die Partie nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Erst ist es Rasmus Lauge, der aus dem rechten Rückraum abfeuert und rechts unten versenkt. Danach wird Hugo Descat am Kreis bedient, nachdem Dika Mem zwei Gegenspieler hat aussteigen lassen. Aus kurzer Distanz bleibt der 33-Jährige cool und besorgt das 4:2.

9′ Tor für Dänemark, 3:2 durch Rasmus Lauge



8′ Tor für Frankreich, 3:1 durch Yanis Lenne

Auf der Gegenseite lässt sich Yanis Lenne diese Möglichkeit nicht entgehen und trifft von rechts außen.

7′ Bei eigener Unterzahl lässt Dänemark die Uhr weit hinunterlaufen, ehe Simon Pytlick einen Turnover verursacht.

6′ Tor für Frankreich, 2:1 durch Hugo Descat

Sehr sicher legt Hugo Descat das Leder rechts über Emil Nielsen hinweg und so gibt es die erste Führung für die Franzosen.

6′ 2 Minuten für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)

Mit der Hand ist Magnus Saugstrup Jensen im Gesicht seines Gegenspielers und so gibt es die erste Strafe.

6′ Ein Offensivfoul gegen Mathias Gidsel wird mit vielen Pfiffen bedacht. Zuvor ließ Aymeric Minne aus acht Metern eine Chance liegen.

5′ Es ist ein sehr bedächtlicher Beginn beider Mannschaften. Sowohl Frankreich als auch Dänemark finden noch nicht den Weg an den Kreis, sodass es überwiegend Würfe aus dem Rückraum gibt.

4′ Tor für Frankreich, 1:1 durch Hugo Descat

Problemlos lässt Hugo Descat seinen Gegenüber Emil Nielsen aussteigen und gleicht zum 1:1 aus.

4′ Gelbe Karte für Rasmus Lauge (Dänemark)

Gleich zu Beginn bekommt Rasmus Lauge die Gelbe Karte gezeigt, nach einem harten Einsteigen am Kreis. Dafür gibt es auch einen 7-Meter für den amtierenden Europameister.

3′ Mathias Gidsel möchte das 2:0 für die Dänen besorgen, doch sein Wurf aus acht Metern bleibt bei Charles Bolzinger hängen, der noch viel Glück hat, dass die Kugel von seinem linken Bein hochprallt und auf den Kopf fällt.

2′ Auf der Gegenseite versucht Elohim Prandi, gegenzuhalten, doch Emil Nielsen ist auf der Höhe des Geschehens und pariert die Harzkugel mit beiden Händen.

1′ Tor für Dänemark, 0:1 durch Simon Pytlick

Den Auftakt macht Simon Pytlick aus dem Rückraum. Unwiderstehlich steigt er hoch und hämmert das Leder unten rechts gegen die Laufrichtung von Charles Bolzinger in die Maschen!

1′ Dann kann also auch für Frankreich und Dänemark die Hauptrunde beginnen! Die Dänen beginnen mit dem Ball und laufen in Weiß auf. Die Franzosen agieren in Blau.

1′ Spielbeginn

Frankreich scheint aktuell das Kryptonit der Dänen zu sein. Seit dem Beginn der Europameisterschaft 2024 gab es vier Duelle zwischen den beiden Teams, wobei die Mannen um Dika Mem drei Begegnungen für sich entscheiden konnten, darunter auch das Finale in der Lanxess Arena. Einzig bei den Olympischen Spielen von Paris 2024 verließ Dänemark die Platte als Sieger. Somit sprechen die vergangenen Resultate klar für die Equipe Tricolore. Allerdings stehen die Hausherren mit dem Rücken zur Wand, sodass ein Erfolg her muss. Die rund 15000 Fans in der Jyske Bank Boxen werden die Mannen von Nikolaj Jacobsen lautstark unterstützen.

Der Gegner aus Frankreich dürfte der Hauptrunde I deutlich entspannter entgegenblicken. Obwohl das Team von Guillaume Gille bislang alle drei Partien während der Handball-EM gewonnen hat, konnten Les Bleus nicht immer vollends überzeugen. Sowohl gegen Tschechien als auch gegen die Ukraine brauchte die Mannschaft um Dika Mem und Ludovic Fabregas, um die Partie zu kontrollieren. Am Ende sprangen jedoch zwei völlig ungefährdete Siege dabei heraus. Insgesamt erzielten die Franzosen 126 Tore, womit man die mit Abstand beste Offensive der Vorrunde hatte. Nun gibt es jedoch die Neuauflage des EM-Finals von 2024 gegen Dänemark.

Vor heimischem Publikum möchten die Dänen nun jedoch endlich wieder den Europameistertitel holen. Allerdings scheint dies auch einen hohen Druck auf die Mannschaft von Nikolaj Jacobsen auszuüben. So verlor man das letzte Vorrundenspiel gegen Portugal mit 29:31, weshalb die Anspannung umso größer sein dürfte. Aufgrund der Tatsache, dass die Portugiesen ebenfalls die Hauptrunde I erreicht haben, nehmen die Gastgeber eine Niederlage mit und finden sich am Tabellenende wieder. Demzufolge gehen die klaren Erfolge gegen Rumänien und Nordmazedonien nahezu unter. Sofern das Team um Mathias Gidsel und Simon Pytlick eine weitere Niederlage einstecken müsste, könnte dies bereits die Titelträume platzen lassen.

In der Hauptrunde I ist nahezu jedes Spiel ein Spektakel. Allerdings sticht das Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Dänemark noch ein wenig mehr heraus. Vor rund zwei Jahren standen sich ebendiese Teams im EM-Finale in der Lanxess Arena gegenüber. Am Ende verließen die Franzosen die Domstadt als Sieger und sind somit amtierender Europameister. Genau diesen Titel wollen sich die Dänen nun holen. Seit nunmehr 14 Jahren dauert die Durststrecke der Mannen um Mathias Gidsel zur kontinentalen Krönung an. In der Zwischenzeit ist Dänemark viermal Weltmeister und zweimal Olympiasieger geworden.

Hallo und herzlich willkommen zum Knaller der Handball-Europameisterschaft 2026! Ab 20:30 Uhr stehen sich im Rahmen der Hauptrunde I Frankreich und Dänemark in der Jyske Bank Boxen von Herning gegenüber.

In einem echten Krimi setzt sich Norwegen mit 35:34 gegen Spanien durch. In einer temporeichen Partie konnte sich keine der beiden Mannschaften erfolgreich absetzen und so blieb es bis zur letzten Sekunde spannend. Am Ende sind die Skandinavier das etwas glücklichere Team, das den letzten Angriff der Spanier in doppelter Unterzahl spektakulär verteidigte. Erfolgreichster Werfer der Partie war August Petersen von der TSV Hannover-Burgdorf, der elf Treffer erzielte. Auf Seiten der Spanier zeigte der von der 7-Meter-Linie sehr sichere Aleix Gómez eine starke Vorstellung. Damit sammelt der Vizeweltmeister von 2019 die ersten beiden Punkte in der Hauptrunde, Spanien rutscht auf den letzten Platz ab. Wir bedanken uns und wünschen einen schönen Abend!

60′ Spielende

60′ Die Situation war sauber und daher gibt es keinen 7-Meter für Spanien!

60′ Die Schiedsrichter sind wieder in der Review Area. Sie schauen sich eine Szene an, in der ein Norweger möglicherweise im Kreis verteidigt hat.

60′ 2 Minuten für Martin Hernes Hovde (Norwegen)

Die Unparteiischen entscheiden sich für eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Martin Hovde und einen Freiwurf für Spanien. Damit sind die Spanier nun in doppelter Überzahl.

60′ Elf Sekunden vor dem Ende schauen sich die Schiedsrichter ein Foul an Alex Dujshebaev nochmal an.

60′ Tor für Norwegen, 34:35 durch Tobias Grøndahl

Der Mann hat Nerven! Er wirft den Ball aus halblinker Position oben links in den Winkel!

60′ Auszeit Norwegen. Das Team von Jonas Wille muss das Spiel aufgrund einer Zwei-Minuten-Strafe in Unterzahl beenden, ist aber aktuell im Ballbesitz. Was für ein Krimi!

59′ Tor für Spanien, 34:34 durch Ian Tarrafeta

Klasse durchgesetzt! Der Torschütze findet in halblinker Position eine Lücke und wirft den Ball in die rechte Ecke!

59′ 2 Minuten für Vetle Eck Aga (Norwegen)



59′ Tor für Norwegen, 33:34 durch Kasper Lien



58′ Tor für Spanien, 33:33 durch Alex Dujshebaev



58′ Tor für Norwegen, 32:33 durch Thomas Solstad

Super Zuspiel von Grøndahl auf den Torschüten, der einnetzt!

57′ Tor für Spanien, 32:32 durch Aleix Gómez



56′ Tor für Norwegen, 31:32 durch Tobias Grøndahl

Was für ein Strahl! Er hämmert den Ball mit einem Stemmwurf aus dem Zentrum in die rechte Ecke!

55′ Tor für Spanien, 31:31 durch Imanol Garciandia



55′ Tor für Norwegen, 30:31 durch Thomas Solstad



54′ Tor für Spanien, 30:30 durch Ian Barrufet Torrebejano

Der Linksaußen hat auf seiner Seite Platz und trifft mit einem Aufsetzer!

54′ Tor für Norwegen, 29:30 durch Tobias Grøndahl

Wahnsinn! Zwei Ballgewinne führen zu zwei Tempogegenstößen, die Grøndahl beide verwandelt. Plötzlich führt Norwegen wieder!

53′ Tor für Norwegen, 29:29 durch Tobias Grøndahl



53′ Tor für Norwegen, 29:28 durch August Pedersen



52′ Tor für Spanien, 29:27 durch Imanol Garciandia

Der 30-Jährige macht im Zentrum einige Schritte und trifft mit einem strammen Wurf in die linke Ecke!

51′ Tor für Norwegen, 28:27 durch Tobias Grøndahl



50′ Tor für Spanien, 28:26 durch Aleix Gómez

Siebter 7-Meter, siebter Treffer!

50′ Die Arme der Unparteiischen sind oben und Jordi Ribera nutzt die Möglichkeit einer Auszeit. Drei Pässe bekommt sein Team noch bei diesem Angriff. Die Partie ist weiterhin äußerst spannend. Keine Mannschaft konnte sich mal mit drei Toren absetzen.

49′ Tor für Norwegen, 27:26 durch Thomas Solstad

Schönes Zuspiel an den Kreis und dann bleibt der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf cool.

48′ Tor für Spanien, 27:25 durch Aleix Gómez

Der 28-Jährige bleibt von der 7-Meter-Linie eine Bank und verwandelt!

48′ Tor für Norwegen, 26:25 durch Simen Ulstad Lyse

Anschlusstreffer! Aus halblinker Position wirft Lyse den Ball in die rechte Ecke!

47′ Tor für Norwegen, 26:24 durch Kasper Lien

Biosca hat die Hand dran aber der Ball fliegt trotzdem ins Tor!

46′ Tor für Spanien, 26:23 durch Daniel Fernández



46′ Tor für Spanien, 25:23 durch Jan Gurri Aregay



45′ Tor für Norwegen, 24:23 durch August Pedersen

Der bärenstarke Pedersen überwindet den Keeper mit einem feinen Dreher!

45′ Tobias Grøndahl scheitert mit seinem strammen Wurf aus dem zentralen Rückraum am rechten Pfosten.

44′ Norwegen nimmt die Auszeit. Das Team von Jonas Wille muss jetzt wieder Stabilität in die Defensive bekommen und vor allem den immer stärker werdenden spanischen Schlussmann Ignacio Biosca überwinden. Der könnte jetzt zum entscheidenden Faktor werden.

44′ Tor für Spanien, 24:22 durch Abel Serdio

Zwei-Tore-Führung für das Team von Jordi Ribera!

43′ Tor für Spanien, 23:22 durch Aleix Gómez

Norwegen trifft zwar, der Torhüter kann aber nicht schnell genug ins Tor zurückkehren und der Spanier kann ins leere Gehäuse werfen.

43′ Tor für Norwegen, 22:22 durch Sander Sagosen



41′ Tor für Norwegen, 22:21 durch Thomas Solstad

Nach einem schönen Zuspiel an den Kreis hat Solstad nur noch den Torhüter vor sich und trifft in die rechte Ecke.

41′ 2 Minuten für Simen Ulstad Lyse (Norwegen)



41′ 2 Minuten für Ian Barrufet Torrebejano (Spanien)



40′ Tor für Spanien, 22:20 durch Imanol Garciandia

Der Mann von Pick Szeged findet halbrechts eine Lücke und trifft in die lange Ecke!

39′ Tor für Norwegen, 21:20 durch Patrick Helland Anderson



39′ Tor für Spanien, 21:19 durch Víctor Romero Holguín

Klasse gespielt! Romero nimmt ein Zuspiel am Kreis an und überwindet den Schlussmann!

39′ Tor für Norwegen, 20:19 durch August Pedersen



38′ Tor für Spanien, 20:18 durch Alex Dujshebaev



37′ Tor für Spanien, 19:18 durch Daniel Dujshebaev

Mit jeder Menge Wucht trifft Daniel Dujshebaev aus dem linken Rückraum in die linke Ecke!

36′ Beide Abwehrreihen stehen jetzt richtig gut. Im Angriff finden beide Mannschaften aktuell kaum Lücken.

34′ Tor für Spanien, 18:18 durch Víctor Romero Holguín

Ausgleich! Der Kreisläufer vollendet einen Tempogegenstoß und trifft ins leere Tor.

34′ Tor für Spanien, 17:18 durch Alex Dujshebaev

Klasse gemacht! Er setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch, zieht aus zentraler Position ab und haut den Ball ins Tor.

33′ 2 Minuten für Vetle Eck Aga (Norwegen)



32′ Tor für Norwegen, 16:18 durch August Pedersen

Siebtes Tor des treffsichersten Spielers auf dem Feld!

31′ Tor für Norwegen, 16:17 durch Kevin Gulliksen



31′ Weiter geht's!

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Nach einer äußerst temporeichen und intensiven ersten Halbzeit geht es mit einem 16:16 in die Kabinen. Die Spanier kamen etwas besser in die Partie als der Gegner. Norwegens Abwehr stand zu Beginn nicht so stabil, wurde aber mit zunehmender Spieldauer besser. Nach einigen spanischen Ballverlusten, auf die Norwegen mit Tempogegenstößen antwortete, glichen die Skandinavier aus und sorgten für eine ausgeglichene Begegnung. Zwischendurch ging es in hohem Tempo hin und her und das Spiel wurde teilweise ziemlich hektisch. Wir freuen uns auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit. Bis gleich!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Jonas Wille nimmt die Auszeit. Der Trainer will vielleicht auch etwas Ruhe in die zuletzt hektische Begegnung bringen und mit einer Führung in die Pause gehen.

30′ Tor für Spanien, 16:16 durch Víctor Romero Holguín

Der Kreisläufer wird im richtigen Moment angespielt, dreht sich und haut den Ball in die rechte Ecke!

29′ Tor für Norwegen, 15:16 durch Tobias Grøndahl



28′ Tor für Spanien, 15:15 durch Aleix Gómez

Ausgleich! Der Mann vom FC Barcelona wirft den Ball in die rechte Ecke und trifft!

27′ Tor für Spanien, 14:15 durch Daniel Fernández



27′ Jetzt wird es teilweise etwas zu wild. Auf der einen Seite begeht Anderson ein Stürmerfoul, auf der Gegenseite verpasst Gurri mit seinem Wurf, weil er nur den linken Pfosten trifft.

26′ Alex Dujshebaev mit dem nächsten Fehlwurf. Norwegen kann jetzt den Vorsprung auf drei Tore erhöhen!

25′ Die spanische Mannschaft nimmt die Auszeit. Sie tun sich aktuell gegen die gut stehende norwegische Abwehr etwas schwer und finden nicht immer Lösungen. Das lief in der Anfangsphase der Partie noch besser.

25′ Tor für Norwegen, 13:15 durch Kevin Gulliksen

Spanien nimmt den Torwart raus, verliert vorne den Ball und dann kann Gulliksen ins leere Tor werfen.

24′ Tor für Norwegen, 13:14 durch August Pedersen

Norwegen führt! Der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf läuft von Linksaußen ein und trifft!

23′ 2 Minuten für Kauldi Odriozola (Spanien)



23′ Gulliksen setzt sich auf Rechtsaußen durch, trifft dann aber nur die Latte. Hier ist aktuell jede Menge Tempo im Spiel und es geht hin und her.

22′ Tor für Norwegen, 13:13 durch Martin Hernes Hovde



22′ Tor für Spanien, 13:12 durch Alex Dujshebaev



21′ Tor für Norwegen, 12:12 durch August Pedersen

Nach einem missglückten Wurf der Spanier machen die Skandinavier das Spiel schnell und Pedersen erzielt das Tor.

20′ Tor für Norwegen, 12:11 durch August Pedersen

Sagosen wieder mit dem Anspiel auf Linksaußen Pedersen und der verkürzt!

19′ Tor für Spanien, 12:10 durch Ian Barrufet Torrebejano



19′ Tor für Spanien, 11:10 durch Alex Dujshebaev



18′ 7-Meter verworfen von August Pedersen (Norwegen)Der Ball knallt an den linken Pfosten und der Abpraller landet bei Spanien!

17′ Tor für Spanien, 10:10 durch Víctor Romero Holguín

Schönes Anspiel an den Kreis und dann bleibt Víctor Romero Holguín eiskalt.

17′ Tor für Norwegen, 9:10 durch Patrick Helland Anderson

Erneute Führung für die Norweger! Der Torschütze schnappt sich einen Abpraller und netzt ein!

16′ Tor für Spanien, 9:9 durch Kauldi Odriozola



16′ Tor für Norwegen, 8:9 durch Simen Ulstad Lyse



15′ Tor für Spanien, 8:8 durch Jan Gurri Aregay



15′ Tor für Norwegen, 7:8 durch Thomas Solstad



14′ Die Norweger machen es defensiv seit einigen Minuten besser als noch zu Beginn. Die Mannschaft von Jonas Wille wirkt griffiger und kommt immer mal wieder zu Tempogegenstößen.

15′ 2 Minuten für Antonio Serradilla (Spanien)



13′ Tor für Norwegen, 7:7 durch August Pedersen

Schön gespielt! Sagosen legt den Ball links raus und Pedersen trifft ins Tor!

13′ Tor für Spanien, 7:6 durch Kauldi Odriozola



12′ Tor für Norwegen, 6:6 durch Patrick Helland Anderson



12′ Tor für Spanien, 6:5 durch Ian Barrufet Torrebejano



11′ Tor für Norwegen, 5:5 durch Kevin Gulliksen

Ausgleich! Nach einer Parade spielt der Torhüter einen langen Ball auf den Torschützen, der cool bleibt und trifft.

10′ Tor für Norwegen, 5:4 durch August Pedersen



10′ Tor für Spanien, 5:3 durch Jan Gurri Aregay



10′ Tor für Norwegen, 4:3 durch Sander Sagosen



9′ Spanien verteidigt mutig und teilweise ziemlich offen. Die Norweger wirken verunsichert und finden keine Lösungen.

8′ Tor für Spanien, 4:2 durch Aleix Gómez

Spanien erhöht den Vorsprung auf zwei Tore! Aleix Gómez bleibt von der 7-Meter-Linie souverän und verwandelt auch den dritten.

8′ Tor für Spanien, 3:2 durch Abel Serdio



7′ Sagosen begeht ein Offensivfoul und Spanien bekommt den Ball.

6′ Tor für Spanien, 2:2 durch Aleix Gómez

Zweiter Versuch, zweiter Treffer! Wieder entscheidet er sich beim 7-Meter für die rechte Ecke und trifft.

5′ Tor für Norwegen, 1:2 durch August Pedersen

Einen Tempogegenstoß schließt Pedersen zur Führung ab!

3′ Tor für Spanien, 1:1 durch Aleix Gómez

Eiskalt verwandelt. Per Aufsetzer in die rechte Ecke gleicht der Mann vom FC Barcelona aus.

2′ Tor für Norwegen, 0:1 durch Patrick Helland Anderson

Klasse Abschluss! Er wirft den Ball stramm aus halbrechter Position in die linke Ecke.

2′ Tarrafeta versucht es aus dem zentralen Rückraum, aber wirft knapp rechts vorbei.

1′ Los geht's!

1′ Spielbeginn

Das letzte Aufeinandertreffen fand auf den Tag genau vor einem Jahr statt. Bei der Weltmeisterschaft 2025 setzte sich Norwegen mit 25:24 gegen Spanien durch, allerdings schieden beide Teams aus und schafften es nicht in die K.O.-Phase.

Bei den Norwegern verlief die Gruppenphase ähnlich. Nach einem klaren 39:22-Sieg gegen die Ukraine setzte sich die norwegische Mannschaft mit 29:25 gegen Tschechien durch. Im letzten Vorrundenspiel unterlagen die Skandinavier Frankreich in einem torreichen Spiel mit 34:38. Damit nimmt auch Norwegen keinen Punkt mit in die Hauptrunde.

Was war das für eine spannende Gruppe der Spanier! Nach den ersten beiden Spieltagen konnten noch drei Teams in die Hauptrunde einziehen. Die Spanier gewannen ihre ersten beiden Spiele gegen Serbien (29:27) und Österreich (30:25). Am letzten Spieltag unterlag das Team von Jordi Ribera Deutschland mit 32:34, wodurch der Europameister von 2018 und 2020 als Zweiter in die Hauptrunde einzog.

Guten Abend und herzlich willkommen in Herning zum 1. Hauptrunden-Spieltag der Handball-Europameisterschaft 2026 und der Partie zwischen Spanien und Norwegen. Um 18 Uhr geht’s los.

Der Traum lebt! Deutschland gewinnt einen packenden Krimi gegen Portugal und macht mit dem 32:30-Erfolg einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie startete allerdings durchaus zäh, beide Seiten stellten hervorragende Abwehrreihen mit starken Torhütern, der Respekt war groß. So häuften sich die Fehlwürfe und technischen Fehler, viele Tore bis zum 11:11 zur Pause fielen über das Tempospiel. In der zweiten Hälfte profitierte die DHB-Auswahl von einem bockstarken Miro Schluroff, der sieben wichtige Tore beisteuerte. Und auch weil Keeper Andreas Wolff bis weit in die zweite Hälfte eine überragende Leistung zeigte, blieb das Adlerteam stets in Front. Es entwickelte sich eine hochspannende Schlussphase, mit viel Tempo und deutlich verbesserten Abschlüssen legte Team D vor, die Tugas zogen nach. Fast jeder Wurf war ein Treffer, die Portugiesen ließen nicht locker, doch am Ende hatte die Bundestruppe den längeren Atem und hielt, auch Dank dreier später Tore von Usincs dem Druck stand. Ein großer Wermutstropfen könnte noch die rote Karte gegen Kapitän Johannes Golla werden, hier wäre eine Sperre für die nächsten Spiele durchaus möglich, was ein herber Verlust wäre. Weiter geht es für beide Teams am Samstag, Portugal muss gegen Frankreich ran, Deutschland bekommt es im späten Abendspiel mit Norwegen zutun. Einen schönen Abend noch!

60′ Spielende

60′ Martim Costa gelingt nochmal den Durchbruch zum Anschlusstreffer, doch Uscins nimmt die Wurffalle an und setzt den Schlusspunkt zum Zwei-Tore-Sieg.

60′ Tor für Deutschland, 32:30 durch Renars Uscins



60′ Tor für Portugal, 31:30 durch Martim Costa



60′ 23 Sekunden vor der Ende nimmt auch Portugal-Trainer Paulo Pereira seine letzte Auszeit! Jetzt braucht es für die Tugas schon ein Handballwunder, um hier noch Zählbares zu holen.

60′ Tor für Deutschland, 31:29 durch Lukas Zerbe

Ist das der Matchwinner? Einmal angetäuscht, zieht Zerbe den Aufsetzer durch die Beine von Pedro Tonicher.

60′ Die portugiesischen Torhüter waren in der zweiten Halbzeit kein Thema mehr, auch Andreas Wolff konnte nach überragender Leistung in den letzten Minuten keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Was aber entscheidend ist, ist der herausgeholte Siebenmeter vom eingelaufenen Mertens...

60′ Letztes Team-Timeout von Bundestrainer Alfreð Gíslason! 55 Sekunden sind noch auf der Uhr, mit einem weiteren Treffer wäre das jetzt schon fast die Vorentscheidung.

59′ Tor für Portugal, 30:29 durch Luis Frade

Der Patient Portugal atmet noch, der Deckel ist hier noch nicht drauf. Frade scort frei vom Kreis, jetzt hat auch die deutsche Abwehr Probleme das Zentrum kompakt zu halten.

59′ Tor für Deutschland, 30:28 durch Renars Uscins

Wieder ist es ein starkes Eins gegen Eins und ein sicherer Abschluss von Uscins.

58′ Tor für Portugal, 29:28 durch Francisco Costa

Und wieder ist es der junge Linkshänder. Der Zweikampf ist Weltklasse, mit einem spin-move zieht Costa zum Sechser und markiert seinen zehnten Tagestreffer.

58′ Tor für Deutschland, 29:27 durch Renars Uscins

Uscins packt den beidbeinigen Schlagwurf aus, drischt das Spielgerät wuchtig in die Maschen.

57′ Tor für Portugal, 28:27 durch Francisco Costa

Die Überprüfung im Videobeweis dauert nicht lange, der Wurf von Francisco Costa war klar hinter der Linie. Die Costa-Brüder halten den Druck mit unheimlich vielen Abschlüssen weiter hoch, Francisco erzielt seinen neunten Treffer.

56′ Tor für Deutschland, 28:26 durch Justus Fischer

Ist das stark! Nach dem Ausscheiden von Golla nimmt Fischer den Platz makellos ein, angelt die Kugel mit der linken Hand aus dem Raum und versenkt mit einem Aufsetzer.

55′ Tor für Portugal, 27:26 durch Luis Frade

Frade trifft vom Anwurf ins leere Tor.

55′ Tor für Deutschland, 27:25 durch Miro Schluroff

Deutschlands Torgarant bringt den Distanz-Hammer mit einem Aufsetzer mittig in die Maschen.

55′ Knappe sechs Minuten vor dem Ende nimmt Bundestrainer Alfreð Gíslason seine zweite Auszeit! Das ist durchaus gutes Timing, so bleibt dem deutschen Team noch eine weitere Möglichkeit in den letzten fünf Minuten. Taktisch dürfte es jetzt wieder eine Kreuzung für Schluroff geben.

55′ Tor für Portugal, 26:25 durch Francisco Costa

Die Tugas spielen die Überzahl sicher aus, Costa scort im Durchbruch über die rechte Seite.

54′ Tor für Deutschland, 26:24 durch Lukas Zerbe

Nachdem Lichtlein den letzten Siebenmeter ausgelassen hatte, übernimmt Zerbe und hämmert die Pille kompromisslos oben links in den Giebel, Gustavo Capdeville bleibt da ohne Abwehrmöglichkeit.

53′ Rote Karte für Johannes Golla (Deutschland)

Das ist eine ganz bittere Pille für das deutsche Team! Kapitän Johannes Golla führt den intensiven Zweikampf gegen Francisco Costa, nach dem Pass des Portugiesen trifft Golla mit seinem Unterarm schwungvoll das Gesicht. Damit fehlt vorne wie hinten eine ganz wichtige Säule - und auch eine Sperrung könnte morgen durch die EHF-Kommission noch zum Thema werden.

53′ Tor für Portugal, 25:24 durch Martim Costa

Mit viel Kontakt bringt Martim Costa seinen Durchbruch über die linke Seite in den Sechser und scort mit einem platzierten Wurf unten links ins Eck.

53′ Tor für Deutschland, 25:23 durch Miro Schluroff

Was für ein Wahnsinnstreffer! Im Zeitspiel muss Schluroff den Wurf nehmen, wird erst am Abschluss gehindert, geht zurück, nimmt neu Anlauf und bringt das Leder aus zwölf Metern noch unten rechts in der Ecke unter - Da war viel Dusel dabei!

53′ Doch noch hat Team D hier die Spielkontrolle, mit mehr Tiefe und einer breiteren Spielanlage findet das deutsche Team offensiv deutlich bessere Lösungen. Doch reicht das, um die knappe Führung sicher ins Ziel zu bringen?

52′ Tor für Portugal, 24:23 durch Francisco Costa

Auch im zweiten Anlauf behält Costa die Nerven im Siebenmeterduell gegen Andreas Wolff, setzt den Aufsetzer durch die Beine des Keepers.

51′ 2 Minuten für Justus Fischer (Deutschland)

Auch hierfür bemühen die Schiedsrichter den Videobeweis, nach einem Gesichtstreffer von Fischer gegen Francisco Costa ist Deutschland beim Beginn des Crunchtime in Unterzahl.

51′ Tor für Deutschland, 24:22 durch Lukas Zerbe

Der Abpraller landet zum Glück aus deutscher Sicht bei Mertens, in der Folge wird der Angriff neu aufgebaut und perfekt bis auf Zerbe runtergespielt, der das Leder sicher im langen Eck verstaut.

50′ 7-Meter verworfen von Nils Lichtlein (Deutschland) Was für eine wichtige Parade von Gustavo Capdeville! Der portugiesische Schlussmann lenkt die Kugel mit den Fingerspitzen noch an den linken Pfosten ab.

50′ 2 Minuten für Salvador Salvador (Portugal)

Für ein Ringen am Kreis mit Fischer, inklusive Griff in den Wurfarm, muss der portugiesische Abwehrchef zum zweiten Mal auf die Strafbank.

50′ Tor für Portugal, 23:22 durch Francisco Costa

Zuvor war Andreas Wolff in blendender Verfassung, vor allem gegen die portugiesischen Außen war der deutsche Schlussmann wiederholt zur Stelle. Doch gegen den schnell und platziert geworfenen Costa-Siebenmeter kann auch Deutschlands Nummer 33 nichts ausrichten.

49′ Tor für Deutschland, 23:21 durch Julian Köster

Nächster Ballgewinn, dieses Mal trifft Köster ohne Probleme ins leere Tor.

48′ Tor für Portugal, 22:21 durch Luis Frade

Mit einem Mann mehr auf dem Feld finden die Tugas jetzt bessere Lösungen im Positionsspiel, Frade behauptet sich wuchtig.

47′ Tor für Deutschland, 22:20 durch Justus Fischer

Doch Fischer trifft vom Anwurfkreis ins leere Tor.

47′ Tor für Portugal, 21:20 durch António Areia

Im Sieben gegen Sechs gibt es den Abschluss über Rechtsaußen.

46′ Tor für Deutschland, 21:19 durch Juri Knorr

Hinten beißt Andi Wolff den nächsten Wurf ab, vorne glänzt das deutsche Team jetzt mit einer deutlich breiteren Spielanlage, so kommt Knorr zum Durchbruch über die linke Seite und donnert Keeper Gustavo Capdeville die Pille über den Scheitel.

45′ Gelbe Karte für Alfreð Gíslason (Deutschland)

Fürs lautstarke Meckern holt sich jetzt auch der Bundestrainer die gelbe Karte ab.

45′ Tor für Deutschland, 20:19 durch Miro Schluroff

Auch Schluroff kann den tiefen Durchbruch über die rechte Seite, erzielt aus spitzem Winkel seinen fünften Tagestreffer.

45′ Gelbe Karte für Paulo Pereira (Portugal)

Portugals Trainer Pereira hat jüngst förmlich um den gelben Karton gebettelt, das war jetzt zu viel des Guten an Diskussion.

45′ Tor für Portugal, 19:19 durch Miguel Neves

Im Sieben gegen Sechs kommt Rechtshänder Neves über die rechte Seite, erzielt den Durchbruch zwischen Halb und Außen und überwindet Keeper Andreas Wolff mit einem Aufsetzer im kurzen Eck.

44′ Es bleibt auch nach der Pause der erwartet intensive und ausgeglichene Schlagabtausch. Jeder Situation wird zunehmend mehr Bedeutung beigemessen, die Stimmung wird hitziger, so drückt Portugal-Trainer Paulo Pereira zum zweiten Mal auf den Buzzer!

43′ Tor für Deutschland, 19:18 durch Juri Knorr

Bisher überzeugte Knorr eher als Spielgestalter, der Schlagwurf links ins Eck ist der Lohn für viel Engagement auf der Mitte.

43′ Tor für Portugal, 18:18 durch Martim Costa

Ist das stark! Im Zeitspiel findet Martim Costa mit langen Schritten zur rechten Seite die Lücke in der Abwehr und donnert im Fallen den flachen Wurf unten rechts ins kurze Eck.

42′ Ob der Zeitstrafe spielen die Portugiesen einen langen Angriff, ziehen viele Freiwürfe, doch noch hält die deutsche Defensive stand.

41′ Tor für Deutschland, 18:17 durch Miro Schluroff

Miro Schluroff ist das belebende Element im deutschen Angriff. Mit etwas Mühe kreiert das deutsche Team in Überzahl den offenen Durchbruch über die linke Seite, Schluroff donnert die Pille perfekt oben rechts ins Kreuzeck.

41′ 2 Minuten für Gabriel Cavalcanti (Portugal)

Nach Ansicht des Videobeweises schicken die Unparteiischen Cavalcanti für einen Gesichtstreffer auf die Bank.

40′ Das ist jetzt wirklich mit Blick auf die individuelle Klasse oberstes Regal! Francisco Costa leitet das Spiel, setzt seine Nebenleute in Szene, ist selber torgefährlich, macht kaum Fehler, das ist überragend. Doch im Gegenzug brilliert Uscins im erweiterten Gegenstoß, doch auch die Tugas haben mit Brandão noch ein Ass im Ärmel.

40′ Tor für Portugal, 17:17 durch Ricardo Brandão



40′ Tor für Deutschland, 17:16 durch Renars Uscins



40′ Tor für Portugal, 16:16 durch Francisco Costa



39′ Tor für Deutschland, 16:15 durch Miro Schluroff

Läuft das Gummersbacher Rückraum-Ass jetzt richtig heiß? Wieder ist die Distanz zum Tor groß, doch gegen seine Fackel im Arm können Block und Keeper nichts ausrichten.

38′ Im gebundenen Spiel stellt das deutsche Team weiterhin eine überragende Abwehr und provoziert so den nächsten Ballverlust von Francisco Costa. Zwar bringt das Tempospiel nichts ein, doch das ist der nächste Positionsangriff zur möglichen Führung.

37′ Tor für Deutschland, 15:15 durch Miro Schluroff

Rums! Das ist die Rückraumpower, die das deutsche Team jetzt braucht. Aus zwei Schritten steigt Schluroff bei fast zehn Metern hoch und klingt das Spielgerät punktgenau im rechten Winkel ein.

36′ Tor für Deutschland, 14:15 durch Lukas Zerbe

Auf den Punkt zu Ende gespielt! In der Mitte wird der Zweikampf von Köster gewonnen, dann wird die Kugel Position um Position weiter getragen, Zerbe scort aus gutem Winkel mit einem platzierten Wurf ins lange Eck.

36′ Tor für Portugal, 13:15 durch Martim Costa



35′ Tor für Portugal, 13:14 durch António Areia

Mit viel Druck räumen die Portugiesen bis auf den rechten Flügel ab. Trotz Kontakt bekommt Areia die Kugel artistisch mit einem Gegendreher im kurzen Eck untergebracht.

34′ Bitter für Schluroff! Gut gestartet trifft der Rückraumshooter nur den Querbalken.

33′ Tor für Deutschland, 13:13 durch Renars Uscins

So einfach kann Handball sein! Eine druckvolle Kreuzung auf der rechten Seite von Knorr ermöglicht den Durchbruch zwischen Halb und Mitte für Uscins.

32′ Andreas Wolff! Der deutsche Keeper beißt den nächsten freien Ball ab, Leonel Fernandes trifft nur das linke Bein des deutschen Schlussmanns im freien Konter.

31′ Tor für Portugal, 12:13 durch Francisco Costa

Auch der andere Costa ist sofort zur Stelle, Francisco springt über die rechte Seite zum Sechser durch.

31′ Tor für Deutschland, 12:12 durch Miro Schluroff

Ausgleich! Schluroff kommt bei neun Metern frei zum Wurf und schraubt das Leder oben rechts in den Winkel.

31′ Tor für Portugal, 11:12 durch Martim Costa

Den Auftakt macht Martim Costa mit einem überragenden Eins gegen Eins, der Halblinke tankt sich gerade einmal nach neun Sekunden gegen die Hand durch.

31′ Rein in die zweite Hälfte! Welches Team setzt sich am Ende durch?

31′ Beginn 2. Halbzeit

30′ Halbzeitfazit:

Zum Auftakt der Hauptrunde leisten sich Deutschland und Portugal einen intensiven Schlagabtausch, zur Pause steht es 11:11. Von Beginn an überzeugten beide Abwehrreihen mit hoher physischer Intensität, so mühten sich wiederum die Angriffsabteilungen klare Chancen zu kreieren. Gerade das deutsche Team hatte viel Respekt vor der portugiesischen Defensive und leistete sich zahlreiche Ballverluste. Diese bestraften die Tugas auch im Tempospiel, so sah sich die DHB-Auswahl schnell mit einem 4:6-Rückstand konfrontiert. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, die Costa-Brüder waren Dreh- und Angelpunkt, auf der anderen Seite zeigte Lichtlein eine gute Leistung. Doch Tore waren eher Mangelware, auch weil Andreas Wolff und Gustavo Capdeville mit starken Paraden zu glänzen wussten. Zum Ende des ersten Durchgangs schien den Südeuropäern dann etwas die Ideen im Angriff auszugehen, die DHB-Auswahl konnte sich mit einfachen Ballgewinnen ebenfalls auf zwei Tore absetzen. Doch aufgrund leichtfertiger Ballverluste gelang den Portugiesen noch der Ausgleich, somit ist hier noch alles offen im Kampf um zwei wichtige Hauptrundenpunkte. Bis gleich!

30′ Ende 1. Halbzeit

30′ Tor für Portugal, 11:11 durch Salvador Salvador

Zwölf Sekunden vor dem Ende leistet sich Köster vor der Abwehr den nächsten leichten Ballverlust. Nutznießer ist Salvador, der mit Leichtigkeit ins leere Tor trifft und das Unentschieden zur Pause einbringt.

30′ Einmal mehr ist Torhüter Andreas Wolff zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Aus spitzem Winkel versucht Gabriel Cavalcanti den Beinschuss, doch Wolff hat die Beine rechtzeitig geschlossen.

29′ 2 Minuten für Tom Kiesler (Deutschland)

Auch der deutsche Abwehrchef muss vor der Pause nochmal auf die Strafbank. Für einen Griff in den Wurfarm von Silva ist Deutschland erneut dezimiert auf der Platte.

29′ Beide Teams ziehen vor der Pause nochmal das Tempo an, Areia trifft aus dem erweiterten Gegenstoß. Im Gegenzug wird bis auf den linken Flügel abgeräumt, Mertens bleibt der gewohnt sichere Abnehmer, doch Silva markiert im Durchbruch sofort wieder den Anschlusstreffer.

29′ Tor für Portugal, 11:10 durch Rui Silva



28′ Tor für Deutschland, 11:9 durch Lukas Mertens



28′ Tor für Portugal, 10:9 durch António Areia



27′ Bisher reicht Team D auch eine eher durchschnittliche Angriffsleistung, noch sind das deutlich zu viele Fehlwürfe und Turnover. Beispielhaft ist Marko Grgic, der nicht erkennt, dass er bei acht Metern freisteht und am Ende den Ball vertändelt.

26′ 2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)

Da gibts keine zwei Meinungen! Golla trifft seinen Gegenspieler klar im Gesicht, damit ist Deutschland für zwei Minuten in Unterzahl, Fischer übernimmt am Kreis.

26′ Die Portugiesen sind jetzt schon über sieben Minuten ohne eigenen Treffer. Das ist vor allem der guten deutschen Abwehr geschuldet und dem enormen Respekt vor Schlussmann Andreas Wolff, der deutsche Keeper ist definitiv in den Köpfen der Portugiesen.

25′ Tor für Deutschland, 10:8 durch Johannes Golla

Der Kapitän übernimmt! Der Rückraum hat jetzt mehr Zug zum Tor, geht deutlich tiefer. Golla setzt eine hervorragende Sperre, bekommt den Steckpass von Grgic und verwandelt sicher oben links im Winkel.

24′ Tor für Deutschland, 9:8 durch Renars Uscins

Führungswechsel! Grgic zieht eine überragende Kreuzung an, Uscins marschiert hinten rum und scort frei aus zentralen sechs Metern.

23′ Tor für Deutschland, 8:8 durch Nils Lichtlein

Auch im dritten Anlauf bleibt Lichtlein makellos an der Siebenmeterlinie. Der Ausgleich fällt gegen Pedro Tonicher zwischen den Pfosten, der Keeper kann den Einschlag unten rechts in der Ecke nicht verhindern.

23′ 2 Minuten für Miguel Neves (Portugal)

Die deutsche Offensive schafft es endlich mal den Ball schnell laufen zu lassen, räumt druckvoll bis in die letzte Stufe ab. Neves macht dann den letzten Schritt zu groß beim Verkürzen des Winkels, räumt Zerbe beim Absprung ab und sieht verdientermaßen die Hinausstellung.

22′ Noch ist es kein Torfestival! Beide Seiten haben große Probleme die Lücken für Durchbrüche zu finden, dazu brillieren die Torhüter Wolff und Capdeville mit starken Paraden.

21′ Nachdem binnen fünf Minuten nur noch ein Tor gelungen ist, bittet Portugal-Trainer Paulo Pereira zu seinem ersten Team-Timeout! Im Positionsangriff mühen sich die Tugas, Kiesler und Golla bzw. Kreisläufer Fischer halten dort den Laden dicht.

20′ Dreh- und Angelpunkt bei den Portugiesen bleiben die beiden Costa-Brüder. Gefühlt jede Aktion läuft über die beiden Topspieler, doch sowohl gegen Francisco, als auch gegen Martim ist Keeper Andreas Wolff zur Stelle.

19′ Tor für Deutschland, 7:8 durch Marko Grgic

Das dürfte Balsam für die Seele des Flensburgers sein! Bisher war Grgic noch nicht voll im Turnier angekommen, der offene Durchbruch zwischen Halb und Außen über die linke Seite dürfte ihm jetzt aber Aufwind geben.

19′ 2 Minuten für Salvador Salvador (Portugal)

Mit hoher Dynamik wird Abwehrchef Salvador aus der Mitte rausgezogen, kommt dann in der Kreuzung gegen Lichtlein zu spät, trifft den deutschen Spielmacher am Hals und sieht zurecht die erste Zeitstrafe.

18′ Tor für Portugal, 6:8 durch Martim Costa

Nun schaltet sich auf der andere Costa-Bruder mit ein, Martim Costa knüppelt seinen Hüftwurf aus neun Metern ins linke Eck.

17′ Tor für Deutschland, 6:7 durch Lukas Mertens

Das sorgt für Entlastung! Nach einem Steal von Langhoff geht Linksaußen Mertens auf die Reise, scort sicher im Gegenstoß und markiert den Anschlusstreffer.

16′ Einmal mehr gerät das deutsche Team offensiv ins Stocken: Gegen die sehr physische Abwehr findet Team D keine Lösungen, Lichtlein kommt nicht richtig in den Zweikampf, vertändelt stattdessen die Kugel.

15′ Tor für Portugal, 5:7 durch Francisco Costa

Die deutsche Abwehr arbeitet lange erfolgreich, greift die Gegenspieler jetzt deutlich offensiver an. Aus einem Freiwurf im Zeitspiel heraus tankt sich Costa gegen die Hand durch, lässt Fischer stehen und wirft das Leder oben rechts in den Winkel.

14′ Tor für Deutschland, 5:6 durch Nils Lichtlein

Gegen Lichtlein bleibt der Innenblock zu passiv, so kriegt Gabriel Cavalcanti den Hüftwurf des deutschen Regisseurs um die Hüfte gewickelt.

13′ Nach einer knappen Viertelstunde bittet Bundestrainer Alfreð Gíslason zu seiner ersten Auszeit! Es braucht jetzt mehr Geduld und mehr Tiefe in den Zweikämpfen, dazu gibt es personelle Veränderungen: Lichtlein führt weiter Regie, auf der linken Seite kommt Grgic in die Partie.

13′ Im gebundenen Spiel mühen sich auch die Tugas, im Zeitspiel muss Francisco Costa einen Notwurf aus zehn Metern nehmen. Den Braten hat Aldi Wolff sofort gerochen und liegt rechtzeitig unten im Eck, gleichbedeutend mit seiner fünften Parade.

12′ Beide Teams streuen immer wieder Ungenauigkeiten ein, der Respekt vor der Abwehr gegen den Positionsangriff ist hoch. Bisher verhindert Keeper Andreas Wolff noch Schlimmeres, doch das Tempospiel der Portugiesen ist eine echte Waffe.

11′ Tor für Portugal, 4:6 durch Luis Frade

Sobald das deutsche Team offensiv Fehler einstreut, sind die Portugiesen blitzschnell zur Stelle. So ergeben sich im erweiterten Gegenstoß oftmals Überzahlsituationen, Frade scort frei aus sechs Metern.

10′ Tor für Deutschland, 4:5 durch Nils Lichtlein

Auch den zweiten Strafwurf bringt Lichtlein sicher im Kasten unter! Dieses Mal steht ihm Pedro Tonicher gegenüber, doch auch der Aufsetzer in die linke Ecke findet sein Ziel.

9′ Tor für Portugal, 3:5 durch António Areia



8′ Tor für Portugal, 3:4 durch Diogo Branquinho

Doch auch die Südeuropäer können Tempo gehen, Deutschland steht noch zu unsortiert und kann den Treffer von Branquinho über die rechte Seite nicht verhindern.

8′ Tor für Deutschland, 3:3 durch Lukas Mertens

Ausgangspunkt ist die bockstarke Parade von Andreas Wolff gegen Kreisläufer Frade, aus dem erweiterten Gegenstoß heraus wird Mertens auf dem linken Flügel freigespielt und markiert den Ausgleich.

7′ Tor für Deutschland, 2:3 durch Nils Lichtlein

Den ersten Siebenmeter der Partie übernimmt Lichtlein heute, mit viel Ruhe und Überzeugung guckt sich der Linkshänder Torhüter Gustavo Capdeville aus und platziert die Kugel in die rechte Seite mit einem Aufsetzer.

6′ Tor für Portugal, 1:3 durch Francisco Costa

Was für eine Dynamik! Aus der zweiten Welle rauscht Costa heran, über die Mitte nimmt sich der Linkshänder den Schlagwurf übers falsche Bein und versenkt das Spielgerät unten rechts in der Ecke.

5′ Gelbe Karte für Salvador Salvador (Portugal)

Für ein Ziehen am Trikot sieht Abwehrchef Salvador den gelben Karton.

5′ Tor für Portugal, 1:2 durch Francisco Costa

Wieder ist es der junge Linkshänder, der bewusst den Kontakt sucht und mit allem, was er hat in die Lücke haut. Im Durchbruch setzt Costa die Kugel dann am Bein von Wolff vorbei ins lange Eck.

4′ Doch auch die DHB-Truppe müht sich gegen eine robuste Abwehr, die Portugiesen verteidigen hart und gegen den Körper. So werden Fehlwürfe von Knorr und Uscins provoziert.

3′ Tor für Portugal, 1:1 durch Luis Frade

Auch die Tugas bringen sich aufs Scoreboard, über den wuchtigen Kreisläufer Frade wird das zentrale Zwei gegen Zwei in der Kleingruppe gelöst.

2′ Auch in der Abwehr kommt die deutsche Mannschaft hervorragend rein, Köster, Kiesler und Golla arbeiten stark und ermöglichen Andreas Wolff zwischen den Pfosten zu seiner ersten Parade gegen Francisco Costa aus neun Metern zu kommen.

1′ Tor für Deutschland, 1:0 durch Johannes Golla

Der Kapitän eröffnet den Torreigen! Deutschland beginnt im Ballbesitz, Köster attackiert das Zentrum und findet seinen Kreisläufer, der sich zur rechten Seite absetzt und im Fallen den Ball oben links in die Ecke drückt.

1′ Los geht's, die erste Partie der Hauptrunde zwischen Deutschland und Portugal ist eröffnet.

1′ Spielbeginn

Beide Teams sind eingelaufen, es folgen die Nationalhymnen, dann fliegt gleich der Ball zum Auftakt in die Hauptrunde.

Vor einem Jahr trafen Deutschland und Portugal das letzte Mal aufeinander, im Viertelfinale der Weltmeisterschaft ereigneten sich dramatische Szenen. Am Ende verlor die Adlertruppe in Verlängerung gegen das junge Portugiesische Team, heute soll die Revanche für das Ausscheiden in der K.o.-Runde erfolgen. Dazu setzt Bundestrainer Gislason heute auf das altbewährte Stammpersonal, auch Langhoff, Lichtlein und Semper, die zuletzt mit guten Leistungen überzeugt hatten, sind mit dabei. Von der Tribüne aus unterstützen heute Kreisläufer Kohlbacher und Rechtsaußen Häseler. Da beide Teams als Gruppensieger mit zwei Punkten auf dem Konto in das Duell gehen, ist das durchaus schon als Richtungsweisend einzuschätzen diese Partie zu gewinnen. Ein leichter Vorteil pro Deutschland könnte der eine Tag mehr an Regeneration sein, war die DHB-Auswahl zuletzt am Montag gegen Spanien gefordert, Portugal am Dienstag gegen Dänemark. So oder so, beide Seiten dürften wieder mit der Prämisse in die Partie gehen mit viel Tempo zu einfachen Toren zu kommen.

Mit den Portugiesen erwartet die DHB-Auswahl der große Favoritenschreck, der am letzten Vorrundenspieltag für die Sensation des bisherigen Turnierverlaufs gesorgt hat: Mit 31:29 zeigten die Portugiesen eine Machtdemonstration und schlugen den großen Titelanwärter Dänemark vor heimischer Kulisse. Damit spielt das Unentschieden gegen Nordmazedonien keine Rolle mehr, stattdessen sind die Südeuropäer auf einmal ein heißer Halbfinalaspirant. Angeführt von zwei der größten Talente der Welt – Martim und Francisco Costa, die beiden neun Mal gegen Dänemark trafen – wollen die Tugas ihren Lauf fortsetzen. Doch dabei muss Portugal-Trainer Paulo Pereira heute auf eine wichtige Säule in der zentralen Abwehr verzichten: Victor Iturrizza steht nach seiner roten Karte nicht zur Verfügung. Die EHF hatte den wuchtigen Kreisläufer für dessen rustikalen Unterarmcheck ins Gesicht von Mathias Gidsel mit einer Sperre für ein Spiel belegt, was auf 60 Minuten schon eine erhebliche Schwächung des Defensivverbunds darstellt.

Dass die deutsche Nationalmannschaft keine optimale Vorrunde gespielt hat, ist ab sofort völlig gleichgültig: Durch die Schützenhilfe der Österreicher am letzten Vorrundenspieltag gab es nicht mehr viel zu rechnen, mit einer deutlichen Leistungssteigerung reichte der Zwei-Tore-Sieg gegen Spanien aus, um in die Hauptrunde einzuziehen. Doch damit nicht genug, denn durch den gewonnenen direkten Vergleich nimmt das Adlerteam noch zwei immens wichtige Punkte mit in den Kampf um das Halbfinale. Es ist die vielleicht härteste Hauptrundengruppe aller Zeiten, nicht umsonst wurde weitläufig auch von einer „Todesgruppe“ gesprochen. Mit Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger und Weltmeister Dänemark, Co-Gastgeber Norwegen und Favoritenschreck Portugal warten bis einschließlich Mittwoch kommende Woche vier „Endspiele“ auf das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Es braucht vier Mal absolute Topleistungen, um am Ende dieser Hauptrunde der glückliche Inhaber eines Halbfinaltickets zu sein.