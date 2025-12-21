Zehnkämpfer und Biathletin die Nummer 1:Neugebauer und Preuß gewinnen Sportlerwahl
Der eine ist in der Leichtathletik-Arena zu Hause, die andere in der Loipe und am Schießstand: Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Biathletin Franziska Preuß sind Sportler des Jahres.
Franziska Preuß und Leo Neugebauer sind die Sportler des Jahres 2025. Die Biathletin und der Zehnkämpfer nahmen die Auszeichnung bei der traditionellen Gala im Kurhaus von Baden-Baden am Sonntagabend im Empfang.
1. Leo Neugebauer 2.343 Stimmen
2. Florian Wellbrock 1.377
3. Florian Lipowitz 1.140
4. Märtens Lukas 786
5. Vinzenz Geiger 669
6. Amanal Petros 537
7. Oliver Zeidler 302
8. Taliso Engel 247
9. Niko Kappel 234
10. Nils Dunkel 219
Neugebauer hatte bei der Leichtathletik-WM im finalen 1.500-Meter-Lauf 20 Punkte Vorsprung auf den Puerto-Ricaner Ayden Owens-Delerme ins Ziel gerettet und sich zum König der Athleten gekrönt.
Bei der Abstimmung unter deutschen Sportjournalisten hatte er sich mit beeindruckendem Vorsprung vor Schwimmer Florian Wellbrock und Rad-Profi Florian Lipowitz durchgesetzt. Er tritt die Nachfolge von Oliver Zeidler an. Der Ruderer war 2024 zum Sportler des Jahres gewählt worden.
Preuß siegt vor Varfolomeev und Elendt
Franziska Preuß folgt auf Darja Varfolomeev. Die Turnerin stand dicht davor, wie im Vorjahr Sportlerin des Jahres zu werden, musste sich in der Abstimmung aber knapp geschlagen geben. Platz drei ging an Schwimmerin Anna Elendt.
Biathletin Preuß hat sich die Auszeichnung nicht weniger verdient als im Vorjahr Varfolomeev: Bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide holte sie Bronze mit der Mixed-Staffel und mit der Single-Mixed-Staffel, Silber im Sprint und Gold im Verfolgungsrennen. Zum krönenden Abschluss einer überragenden Saison sicherte sie sich zudem den Sieg im Gesamtweltcup.
1. Franziska Preuß 1.749 Stimmen
2. Darja Varfolomeev 1.701
3. Anna Elendt 880
4. Nathalie Armbruster 861
5. Julia Taubitz 728
6. Malaika Mihambo 705
7. Laura Philipp 375
8. Ricarda Funk 344
9. Karina Schönmaier 316
10. Lisa Tertsch 312