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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger SF 2 gegen Sieger SF 5

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger SF 2 gegen Sieger SF 5

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Spannung bei der WM 2026: Sieger SF 2 spielt gegen Sieger SF 5 in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion). Anpfiff ist am 05.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

So, 05.07., 22:00 Uhr
New York City
SF2
SF2
Sieger SF 2
-:-
Sieger SF 5
Sieger SF 5

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger SF 2
    0
    Siege Sieger SF 5
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker