Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger SF 10 gegen Sieger SF 9
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Spannung bei der WM 2026: Sieger SF 10 spielt gegen Sieger SF 9 in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 07.07., 02:00 Uhr
Seattle
SF10
S10
-:-
SF9
SF9
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger SF 10
- 0
- Siege Sieger SF 9
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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