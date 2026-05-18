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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger SF 10 gegen Sieger SF 9

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger SF 10 gegen Sieger SF 9

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Spannung bei der WM 2026: Sieger SF 10 spielt gegen Sieger SF 9 in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 07.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Di, 07.07., 02:00 Uhr
Seattle
SF10
S10
Sieger SF 10
-:-
Sieger SF 9
SF9
SF9

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger SF 10
    0
    Siege Sieger SF 9
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker