Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger SF 1 gegen Sieger SF 4
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Spannung bei der WM 2026: Sieger SF 1 spielt gegen Sieger SF 4 in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 04.07., 19:00 Uhr
Houston
SF1
SF1
-:-
SF4
SF4
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger SF 1
- 0
- Siege Sieger SF 4
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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