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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger Gruppe L gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe L gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K

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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe L spielt gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 18:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 01.07., 18:00 Uhr
Atlanta
Sieger Gr. L
SGL
Sieger Gruppe L
-:-
Dritter Gruppe E/H/I/J/K
3. E/H/I/J/K
3 EHIJK

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger Gruppe L
    0
    Siege Dritter Gruppe E/H/I/J/K
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker