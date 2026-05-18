Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe L gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K
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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe L spielt gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 18:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 01.07., 18:00 Uhr
Atlanta
Sieger Gr. L
SGL
-:-
3. E/H/I/J/K
3 EHIJK
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger Gruppe L
- 0
- Siege Dritter Gruppe E/H/I/J/K
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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