Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger Gruppe L gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe L spielt gegen Dritter Gruppe E/H/I/J/K in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 18:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.