  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger Gruppe G gegen Dritter Gruppe A/E/H/I/J

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe G gegen Dritter Gruppe A/E/H/I/J

|

Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe G spielt gegen Dritter Gruppe A/E/H/I/J in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 01.07., 22:00 Uhr
Seattle
Sieger Gr. G
SGG
Sieger Gruppe G
-:-
Dritter Gruppe A/E/H/I/J
3. A/E/H/I/J
3 AEHIJ

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger Gruppe G
    0
    Siege Dritter Gruppe A/E/H/I/J
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker