Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger Gruppe G gegen Dritter Gruppe A/E/H/I/J

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe G spielt gegen Dritter Gruppe A/E/H/I/J in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 22:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.