Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe F gegen Zweiter Gruppe C
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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe F spielt gegen Zweiter Gruppe C in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 30.06., 03:00 Uhr
Monterrey
Sieger Gr. F
SGF
-:-
Zweiter Gr. C
ZGC
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger Gruppe F
- 0
- Siege Zweiter Gruppe C
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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