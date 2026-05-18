Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Sieger Gruppe D gegen Dritter Gruppe B/E/F/I/J

13.05.2026 | 11:29 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe D spielt gegen Dritter Gruppe B/E/F/I/J in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 02.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.