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Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Sieger Gruppe A gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger Gruppe A gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I

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Spannung bei der WM 2026: Sieger Gruppe A spielt gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 01.07., 03:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Sieger Gr. A
SGA
Sieger Gruppe A
-:-
Dritter Gruppe C/E/F/H/I
3. C/E/F/H/I
3 CEFHI

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Sieger Gruppe A
    0
    Siege Dritter Gruppe C/E/F/H/I
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker