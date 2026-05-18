Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Sieger AF 3 gegen Sieger AF 4
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Spannung bei der WM 2026: Sieger AF 3 spielt gegen Sieger AF 4 in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 11.07.2026 um 23:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 11.07., 23:00 Uhr
Miami
Sieger AF 3
SA3
-:-
Sieger AF 4
SA4
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Sieger AF 3
- 0
- Siege Sieger AF 4
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über alle WM-Gruppen. Zudem berichtet das ZDF ab 11.07.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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