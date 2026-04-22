Fußball-WM 2026: FIFA startet weitere Verkaufsphase für Tickets

Kurz vor Start des WM-Turniers gibt die FIFA ein neues Ticketkontingent frei. Bisher sind wohl mehr als fünf Millionen Tickets verkauft worden.

Genau 50 Tage vor Start der WM wird das nächste Ticketkontingent frei Quelle: Imago

Genau 50 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) gibt die FIFA ein neues Ticketkontingent frei. Wie der Fußball-Weltverband mitteilte, können Fans heute ab 17 Uhr (MESZ) Eintrittskarten für alle 104 WM-Spiele erwerben. Bisher seien bereits mehr als fünf Millionen Tickets für die WM im Sommer verkauft worden.

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Laut FIFA werden zum Start des Ticketverkaufs je nach Spiel Karten in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze in der vordersten Reihe angeboten. Das zusätzliche Ticketangebot erfolge im Rahmen der Last-Minute-Verkaufsphase, in der Fans bis Turnierende Tickets bestellen können. Bis zum Endspiel am 19. Juli werden laufend weitere Tickets je nach Verfügbarkeit angeboten, hieß es.

Deutschland zum Auftakt gegen Curacao

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre Gruppenspiele in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York. Die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao wird am 14. Juni um 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ) im Houston-Stadion angepfiffen.

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Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt - Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ). Das Gruppenfinale gegen Ecuador in East Rutherford wird am 25. Juni ebenfalls um 16 Uhr US-Zeit gespielt, also wieder um 22 Uhr in Deutschland.

Quelle: DPA