Fußball-WM: Außenseiter Schweden hofft auf seine Offensivstars

Gegen Frankreich gilt Schweden im WM-Sechzehntelfinale als klarer Außenseiter. Die Hoffnungen der Skandinavier ruhen auf einem Offensivtrio.

Schwedische Hoffnungsträger: Alexander Isak und Anthony Elanga. Quelle: AFP

Es liegt in der Natur der Sache, dass Schwedens größter Fußballer noch immer omnipräsent ist. Der US-Sender Fox Sports hat keine Kosten und Mühe gescheut, Stars aus aller Welt als Experten einzukaufen, die meist aus dem Studio im Pico-Lot von Los Angeles ihre Einschätzungen zur Fußball-WM abgeben. Natürlich darf einer nicht fehlen: Zlatan Ibrahimovic. Nicht nur in der Heimat eine Legende.

Moderatorin Rebecca Lowe kam am Wochenende gar nicht daran vorbei, den 122-fachen Nationalspieler (62 Tore) nach seiner Meinung zum WM-Sechzehntelfinale zwischen Schweden und Frankreich zu befragen, wo doch auch Frankreichs ehemaliger Weltklassestürmer Thierry Henry in dem Panel saß.

Doch statt großspuriger Töne wie in seiner aktiven Zeit zu spucken, stimmte der 44-Jährige fast kleinlaute Töne an. "Ich sehe nicht viele Mannschaften, die sie schlagen können", sagte Ibrahimovic über die Franzosen.

Sie spielen auf einem ganz anderen Niveau. Wenn sie einen Gang hochschalten, kann ihnen niemand folgen. „ Zlatan Ibrahimovic über die Franzosen

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Schweden jetzt gegen Frankreich

Das klang zum einen für den Showdown im New York New Jersey Stadium nach einer realistischen Einschätzung. Das könnte zum anderen aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass er selbst auf dieser Bühne vergleichsweise farblos blieb: Mit seinem Zutun kam "Tre Kronor"“ zwar bei der WM 2002 und WM 2006 jeweils ins Achtelfinale, musste dann die Segel streichen. Und Ibrahimovic blieb jeweils torlos in den Turnieren.

Hat man ihn 2006 im K.o.-Duell gegen Deutschland (0:2) überhaupt gesehen? Oder wurde in München vor 20 Jahren beim frühen Doppelpack von Lukas Podolski eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Insofern sind seine Nachfolger ein ganzes Stück weiter.

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Alle Schweden- Stürmer schon mit WM-Tor

Alexander Isak, Viktor Gyökeres und Anthony Elanga haben allesamt bei dieser WM schon getroffen. Isak, 26, und Gyökeres, 28, gleich zum Auftakt gegen Tunesien (5:1), Elanga, 24, dann im letzten Gruppenspiel gegen Japan (1:1). Insofern war die Lehrstunde zwischendrin gegen die Niederlande (1:5) zu verschmerzen.

Jahrelang waren die Skandinavier nur für ihre kompakte Abwehr bekannt, auf einmal hat sich der Angriff aber wieder zur Attraktion gemausert. Vorausgesetzt, der Ball kommt in die vorderen Regionen, dann könne der elegante Isak, der durchsetzungsstarke Gyökeres und der schnelle Elanga jeden Gegner ärgern. Auch die Equipe Tricolore mit ihrer Weltklassebesetzung?

Das Trio steht nicht nur für eine multikulturelle Einwanderungsgesellschaft in Schweden, sondern verkörpert auch internationale Klasse. Vergangenen Sommer haben sie zusammen rund 270 Millionen Euro bewegt. Isak wechselte nach ewiger Hängepartie für die Rekordsumme von 145 Millionen Euro zum FC Liverpool, Gyökeres unterschrieb nach langem Tauziehen für eine Sockelablöse von 65 Millionen beim FC Arsenal und Elanga heuerte auch noch für rund 60 Millionen Euro bei Newcastle United an.

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Trainer Potter gilt als Taktikfuchs

"Auch wenn wir der Außenseiter sind, glauben wir an uns", sagte Gyökeres. Der 28-Jährige gehörte bei den Gunners zwar nicht immer zur Startformation, doch er blickt mit dem Meistertitel und dem Erreichen des Champions-League-Finals auf eine erfolgreiche Saison. "Wir können uns auch gegen die besten Mannschaften gut behaupten." Man müsse hinten gut stehen und vorne "natürlich die Chancen nutzen, die sich uns bieten".

Trainer Graham Potter, der im Oktober 2025 bei den Schweden in misslicher Lage den Job übernahm, wird sich seine Gedanken machen. Er gilt als Taktikfuchs, der für besondere Herausforderungen schon mal Überraschungen parat hat. Würden die Schweden jetzt gegen Frankreich reüssieren, hätte dazu bestimmt auch Zlatan Ibrahimovic noch was zu sagen, was er bisher verschwiegen hat.

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