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Fußball-WM

WM im Liveblog: Klose rechnet mit Verlust seines Torrekordes

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Klose rechnet mit Verlust seines Torrekordes

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Alles zum DFB-Team und News rund um die WM im Liveblog.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
Wichtige Meldungen

Traumtor und Vaterfreuden: Reyna im Glück

Babyglück bei Giovanni Reyna: Der amerikanische Mittelfeldspieler hat nach seinem Traumtor beim 4:1 (3:0) gegen Paraguay Nachwuchs angekündigt. "Ich weiß es schon seit ein paar Monaten, also habe ich auf den perfekten Zeitpunkt gewartet", sagte der Profi von Borussia Mönchengladbach, der beim Jubel den Ball unter sein Trikot und den Daumen in seinen Mund gesteckt hatte: "Das hier fühlte sich irgendwie so an."

Per Außenrist hatte der 23-Jährige, der mit seiner Frau Chloe sein erstes Kind erwartet, für den perfekten Abschluss aus Sicht des US-Teams gesorgt. Der Treffer auf der größtmöglichen Bühne sowie das private Glück abseits des Platzes sollen Reyna nach einem schwierigen Jahr am Niederrhein nun weiter Rückenwind und Selbstvertrauen verleihen. "Ich bin immer zuversichtlich, daher war das für mich nie wirklich ein Problem", sagte Reyna über mögliche Selbstzweifel.

Wichtige Meldung

Leichenfund nahe des iranischen Quartiers

Leichenfund in Tijuana: Die mexikanische Polizei hat einen verwesten Körper in einem Auto gefunden, das unmittelbar in der Nähe des Trainingsplatzes der iranischen Fußball-Nationalmannschaft geparkt war. Das berichten Reporter der Nachrichtenagentur AFP. Demnach haben die Beamten die Leiche im Kofferraum eines an einem Supermarkt geparkten SUV mit kalifornischem Kennzeichen gegenüber des Estadio Caliente gefunden.  

Dort trainiert die Mannschaft Irans, nachdem sie ihr Camp wegen des Krieges mit den USA wenige Wochen vor Start der Weltmeisterschaft aus Arizona in die mexikanische Grenzstadt verlegt hatte. "Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie im Kofferraum eine in einen schwarzen Sack gewickelte Person, die Spuren von Gewalt aufwies", sagte ein Sprecher der Polizei laut AFP. 

Tijuana gilt als gefährliche Stadt. Laut offizieller Statistik wurden dort im Jahr 2025 mehr als 1.200 Morde verzeichnet. Der Konvoi der iranischen Mannschaft habe das Trainingsgelände wenige Minute nach dem Fund der Leiche verlassen, der Verband ließ eine AFP-Anfrage bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen zunächst unbeantwortet.

DFB in New York: Zwischen Applaus und politischem Streit

DFB in New York: Zwischen Applaus und politischem Streit

Bei der Eröffnung des "German House of Soccer" herrscht gute Stimmung. DFB-Boss Bernd Neuendorf und Oke Göttlich sprechen aber auch die heiklen WM-Themen an.

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Podolski fordert: "Sieg, egal wie"

Für Lukas Podolski steht ein WM-Auftakterfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao über allem. "Sieg, egal wie", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau. Entsprechend geht der 41-Jährige auch nicht von einem historisch hohen Erfolg gegen den WM-Debütanten aus der Karibik am Sonntag (19.00 Uhr/ARD) aus: "Ich sage 3:0."

Für Podolski, der beim Heimturnier 2006 im Eröffnungsspiel (4:2 gegen Costa Rica) in der Startelf stand und bei drei WM-Endrunden mitwirkte, ist ein Sieg zum Start nicht hoch genug zu bewerten. "Gerade für die, die das erste Mal bei einer WM sind: Du bist nervös, hast Druck, hast Erwartungen von dir selbst, den Fans, der ganzen Nation", sagte der 130-malige Nationalspieler.

"Mit einem Sieg lässt dieser Druck nach. Du merkst: Ich kann das. Wir können das", sagte Podolski, der seine Karriere vor wenigen Wochen beendet hat: "Das gibt Energie und Selbstvertrauen für das ganze Turnier. Mit einer Niederlage hingegen schleppt du das mit - im Kopf, in den Beinen." Das erste Spiel setze "den Ton für alles, was danach kommt".

Neue Videobeweis-Regelung beim Spiel USA gegen Paraguay

Neue Videobeweis-Regelung beim Spiel USA gegen Paraguay

Erstmals wird bei der WM eine neue Videobeweis-Regel angewendet. Das Spiel läuft nach Gelber Karte wieder - und dann wird ein gegnerischer Spieler verwarnt. So kam es dazu.

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Einreise-Ärger bei Ivorern: Neuendorf zeigt sich besorgt

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat besorgt auf Berichte reagiert, wonach Fans der Elfenbeinküste nicht zur Fußball-WM einreisen dürfen. "Wenn es so wäre, fände ich es grundsätzlich problematisch, wenn pauschal Menschen einfach abgewiesen werden als Gruppe. Das wäre ein Vorgang, der für meine Begriffe so nach nicht nachvollziehbar wäre", sagte der 64-Jährige bei einem Besuch des German House of Soccer in New York.

Neuendorf betonte, dass er nur davon gelesen habe und daher im Konjunktiv spreche. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass etliche Fans der Ivorer keine Visa erhalten hätten und ihr Team daher nicht in den USA unterstützen könnten. Die Elfenbeinküste ist Gegner der deutschen Mannschaft im zweiten Gruppenspiel am 20. Juni - allerdings im kanadischen Toronto. An diesem Sonntag spielen die Ivorer in Philadelphia (USA) gegen Ecuador.

US-Coach Pochettino verärgert: PK-Raum zu laut

Mauricio Pochettino schüttelte angefressen den Kopf, als er den überzeugenden WM-Auftakt seines US-Teams bei der WM beschreiben sollte. "Ich glaube, es ist schwierig, sich zu unterhalten, wegen des Lärms und so. Wir müssen für das nächste Spiel den Raum wechseln. Das nervt mich nämlich, denn es ist unglaublich, dass wir bei diesem tollen Stadion keinen geeigneten Raum haben, um eine sehr wichtige Pressekonferenz abzuhalten", schimpfte der Trainer zum Start seiner PK nach dem 4:1 (3:0) gegen Paraguay.

Im Bauch des gigantischen SoFi Stadiums in Inglewood im Süden von Los Angeles wurde ein großer, provisorischer und im oberen Bereich offener Raum mitten im Gang errichtet. Laute Arbeitsfahrzeuge und umherlaufende Menschen im Umfeld störten immer wieder die Pressekonferenz. "Ich hoffe, die FIFA behebt das Problem", sagte Pochettino, der ansonsten mit großem Stolz über den gelungenen Auftakt des Hauptgastgebers sprach.

US-Traumstart gegen Paraguay

Dank furioser erster Halbzeit: Co-Gastgeber USA ist zum Start der Heim-WM gegen Paraguay ein fulminanter Auftaktsieg gelungen. Paraguay zeigte sich vor der Pause defensiv völlig überfordert.

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Wichtige Meldung

England vor WM-Start beklaut: Diebe stehlen Trainingsausrüstung

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen. 

Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs.  

 

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Klose rechnet mit Verlust seines Torrekords bei der WM

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Miroslav Klose geht davon aus, dass seine Bestmarke für die meisten WM-Tore bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada überboten wird. "Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", sagte Klose der "Süddeutschen Zeitung" im Interview. "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen." 

Der frühere Stürmer Klose führt die ewige WM-Torschützenliste mit 16 Treffern an. Mit dem Argentinier Lionel Messi (13 Tore) und dem Franzosen Kylian Mbappé (12 Tore) befinden sich zwei aktive Spieler in der Rangliste dicht hinter dem ehemaligen Nationalstürmer. Weil sein Rekord ohnehin irgendwann geknackt werde, sei es für ihn völlig in Ordnung, wenn Messi ihn bei der WM überhole, sagte Klose weiter. 

Deutschlands Wege ins Finale der WM 2026

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Bevor Deutschland in das WM-Turnier startet, hat zdfheute einmal die möglichen Finalwege skizziert. Wer wartet als Gegner auf das DFB-Team?

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Messi macht Journalist aus Venezuela glücklich

Es sind nicht mal zwei Minuten, mit denen Lionel Messi außerhalb des Rasens für große Emotionen gesorgt hat. Nicht oder vielleicht nicht bei Millionen Menschen, aber ganz besonders bei einem Einzelnen und dessen Familie und Freunden. "Leo, falls Du das liest ... was schon zu viel des Guten wäre", schrieb Manu Gutiérrez bei Instagram zu einem Video, das Lionel Messi bei einem Interview zeigt: "Ich möchte Dir einfach nur danken."

Gutiérrez ist Journalist aus Venezuela. Sein großer Traum: mit Messi reden. In der Mixed-Zone hatte es zunächst nicht geklappt. Messi habe ihn nicht gesehen, sagte der Journalist, der im Rollstuhl zu dem Weltmeister und achtmaligen Weltfußballer vorzudringen versuchte. Gutiérrez hat Zerebralparese, eine Gruppe von Erkrankungen, die mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife (Spastik) einhergehen.

Nach der ersten Enttäuschung kam es dann aber doch noch zum Interview. Messi gab nach dem letzten WM-Testspiel der Argentinier entspannt Autogramme, als sich Gutiérrez vorstellte. "Ich bin Journalist, Leo. Eine Frage, bitte."

Messi schaute, lächelte und lauschte, während er einen Ball unterschrieb. Gutiérrez wollte wissen, wie Messis Beziehung zu seinen Rekorden sei - und Messi antwortete.

Freundlich und aufmerksam schaute er den Journalisten an, beugte sich etwas auf die Absperrung und sagte, dass er darauf nie achte. "Ich versuche einfach, die Ziele der Mannschaft zu erreichen", sagte der Kapitän der Argentinier vor seiner sechsten WM.

Das Video vom Interview machte die Runde im Internet und ein überglücklicher Gutiérrez schreib weiter an Messi gerichtet: "Du hast nicht nur wieder eine Deiner unmöglichen Vorlagen gegeben, sondern mich auch mit Deiner Großzügigkeit sehr glücklich gemacht, und die Gesichter meiner Freunde und meiner Familie nach diesem Moment zu sehen, ist einfach unbezahlbar." 

40 Jahre Mexikohilfe: Völler und DFB feiern

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler besuchen Bildungsprojekte in Mexiko-Stadt. Die Hilfe erreicht Kinder dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

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US-Eröffnungsfeier mit Katy Perry

Auch der dritte WM-Gastgeber USA ist vor seinem ersten Auftritt mit einer kurzen Eröffnungsfeier in die WM gestartet: Superstar Katy Perry sang vor dem Spiel gegen Paraguay.

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"Die Mannschaft brennt": Völler glaubt an guten Auftakt

Die deutsche Nationalmannschaft sehnt ihren ersten Anpfiff bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada herbei. "Man hofft natürlich, dass es irgendwann losgeht. Die Mannschaft brennt. Wir werden am Sonntag ein richtig gutes Spiel zeigen, davon bin ich überzeugt", kündigt DFB-Sportdirektor Rudi Völler vor der Partie gegen Curacao an: "Wir wollen die Menschen mitnehmen, hier in den USA, aber auch zu Hause in Deutschland."

Traumtor von Nagelsmann im Training

Bei Julian Nagelsmann können sich die deutschen Nationalspieler noch etwas abschauen: Der Bundestrainer hat im Training der DFB-Auswahl in Winston-Salem ein feines rechtes Füßchen bewiesen. Nagelsmann versenkte einen Freistoß über eine Dummy-Mauer hinweg mit viel Gefühl traumhaft im Winkel. 

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Weltklasse!? So rettet Sead Kolašinac sein Team

Die WM ist auch in Kanada angekommen. Mit einem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina bringt den Mitgastgebern ihren allerersten Punktgewinn der WM-Turniergeschichte. Bei den Bosnierns sorgt ein Ex-Schalker für Schlagzeilen: Sead Kolasinac kratzte einen Abschluss von Kanadier Richie Laryea famos von der Linie. Die Heldentat im Video:

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Helmer kritisiert Nagelsmann: "Mehr als unglücklich"

Der frühere Fußball-Europameister Thomas Helmer hat Bundestrainer Julian Nagelsmann für mehrere jüngere Entscheidungen und deren öffentliche Kommunikation kritisiert. Zwar halte er große Stücke auf den Coach, sagt der 61-Jährige im "t-online"-Podcast "Tagesanbruch". Zugleich sieht Helmer jedoch Fehlentwicklungen im Umgang mit Personalfragen rund um die Nationalmannschaft.

"Ich schätze Julian, ich glaube, er ist wirklich ein hervorragender Fachmann", so Helmer vor dem WM-Auftakt der deutschen Mannschaft am Sonntag gegen Curaçao. Nagelsmann habe nach Helmers Ansicht zuletzt aber einige Schritte gemacht, "die einfach nicht gut waren".

Kritik äußerte der Europameister von 1996 an der Kommunikation rund um die Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer. «Grundsätzlich ist es natürlich eine kluge Entscheidung, wenn Manuel Neuer fit ist und gesund ist», sagte Helmer. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe bezeichnete er jedoch als «mehr als unglücklich». 

Zudem gefiel Helmer Nagelsmanns Umgang mit Deniz Undav nicht. Das Vorgehen sei "ein bisschen respektlos gegenüber dem Spieler". Nagelsmann hatte Undav Ende März nach dem Testspiel gegen Ghana zunächst die Qualität für die Startelf abgesprochen und diese Aussagen später öffentlich bereut.

Insgesamt ergäbe sich Helmer zufolge auch unter Berücksichtigung der Rolle von DFB-Sportdirektor Rudi Völler ein Bild, bei dem derzeit "ein Rädchen aneinander" greife, das "in die falsche Richtung geht".

Wie ist die Stimmung auf Curaçao vor dem Spiel gegen Deutschland?

Curaçao ist das kleinste Land, das es jemals zu einer Fußball-Weltmeisterschaft geschafft hat. Wie ist die Stimmung auf der Karibikinsel vor dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland?

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Neymar fehlt Brasilien mindestens im ersten Spiel

Brasilien muss in seinem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Marokko und womöglich sogar in der gesamten Gruppenphase auf Neymar verzichten. "Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann", erklärte Trainer Carlo Ancelotti vor dem WM-Auftakt gegen die Nordafrikaner (Sonntag, 0 Uhr/ZDF).

Weitere Gegner der Seleção sind am 20. Juni Haiti und am 26. Juni Schottland. Neymar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. 

Quelle: dpa, sid, Reuters
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