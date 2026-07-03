WM 2026: Wie Michael Olise in Frankreichs Nationalelf überragt

Bayern-Star trumpft bei der WM groß auf:Wie Michael Olise in Frankreichs Nationalelf überragt
von Frank Hellmann
Bei der WM der Superstars ragt auch Michael Olise heraus. Der Ausnahmespieler des FC Bayern steht bei Topfavorit Frankreich mittlerweile auf einer Stufe mit Kylian Mbappé.
Das in der Abenddämmerung wunderschöne Stadion in Philadelphia ist Frankreichs Fußballern nicht unbekannt. Im Lincoln Financial Field gelang bereits im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM der Pflichtsieg gegen Irak (3:0).
Nun geht es im Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay (Samstag 23 Uhr MESZ/live im ZDF) erneut in die Stadt, in der vor 250 Jahren die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde. Und die hat sich dafür groß herausgeputzt. Da passt es doch, dass jetzt der große WM-Favorit vorspielt.
Olise glänzt und schweigt
Mit einem Michael Olise in Galaform, der wie kein anderer Mitspieler aus der Equipe Tricolore nur mit den Füßen spricht. Die Mixed Zone mit den Journalisten umdribbelt der Superstar vom FC Bayern fast noch geschickter als seine Gegenspieler.
Warum das so ist, hat kürzlich Kylian Mbappé erklärt: "Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern."
Bayern-Star bleibt ein Mysterium
Mittlerweile könne man sich mit dem in London aufgewachsenen Straßenfußballer aber gut auf Französisch unterhalten. "Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet", scherzte Mbappé.
Ihm gefällt es, das Mysterium seiner selbst zu bewahren. Er hat anderen immer schon gern Rätsel aufgegeben, sagte sein früherer Vereinscoach beim FC Reading, Veljko Paunovic, einmal der "Süddeutschen Zeitung". "Ich glaube, dass er seine Authentizität bewahrt hat, auch eine gewisse Form der Rebellion."
Olise ein Meister der Ästhetik - und der Athletik
Immerhin für die Zeitung "L'Equipe" hat der 24-Jährige kürzlich sein Schweigen gebrochen. "Fußball ist ein großartiger Sport, und deshalb sollte er auch optisch schön sein. Es kann Kunst sein", sagte einer, der auf dem Platz nicht nur die ästhetische Attitüde pflegt.
Denn vergessen werden oft Olises athletische Fähigkeiten. "Hinter dem Künstler ein physisches Monster", schrieb Frankreichs Fachzeitung, weil der Mittelfeldmann bereits 41 Kilometer bei der WM abgeschrubbt hat. So viel wie kein anderer Mitspieler. Aus der neuen Position in der Zentrale hinter den Spitzen kann er noch mehr bewirken als am Flügel. Der Feingeist nutzt die Freiheiten weidlich.
Sonderlob von Nationaltrainer Deschamps
Nationaltrainer Didier Deschamps war zuletzt voll des Lobes über seine Nummer elf: "Michael hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Heute ist er einer der besten Spieler der Welt."
Die Kreativkraft sorgt für eine Komponente, die "Les Bleus" vom Zweckfußball vergangener Turniere deutlich unterscheidet. Der Unterhaltungsfaktor ist diesmal ungemein hoch.
Wer soll die Franzosen stoppen?
Mit der veränderten Positionierung, die Trainerfuchs Deschamps mitten während des zähen Auftaktspiels gegen Senegal (3:1) befahl, ist die Equipe Tricolore nicht mehr aufzuhalten.
Niemand kann sich vorstellen, dass Paraguay wirklich zum Stolperstein wird. Olise hat bisher gegen jeden Gegner eine Lösung gefunden. Wobei er noch gar nicht traf, aber dafür zieren fünf Torvorlagen sein Konto.
Erinnerungen an Zinedine Zidane
Es gibt nicht wenige Experten, die den Genius auf einer Stufe mit Großmeister Zinedine Zidane sehen, der wegen seiner Kreativität als Spielgestalter einst die Messlatte vorgab - und als designierter Deschamps-Nachfolger gilt.
Olise spielt übrigens seine erste WM. Sein Debüt feierte er unter Deschamps nämlich erst im Sommer 2024 bei einer Niederlage gegen Italien in der Nations League. Zwei Jahre später ist er der beste Spieler bei "Les Bleus".
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