WM 2026: Wie Michael Olise in Frankreichs Nationalelf überragt

Bei der WM der Superstars ragt auch Michael Olise heraus. Der Ausnahmespieler des FC Bayern steht bei Topfavorit Frankreich mittlerweile auf einer Stufe mit Kylian Mbappé.

Frankreichs Michael Olise ist bei der Fußball-WM bislang einer der überragenden Spieler. Quelle: action press

Das in der Abenddämmerung wunderschöne Stadion in Philadelphia ist Frankreichs Fußballern nicht unbekannt. Im Lincoln Financial Field gelang bereits im zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM der Pflichtsieg gegen Irak (3:0).

Nun geht es im Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay (Samstag 23 Uhr MESZ/live im ZDF) erneut in die Stadt, in der vor 250 Jahren die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde. Und die hat sich dafür groß herausgeputzt. Da passt es doch, dass jetzt der große WM-Favorit vorspielt.

Seine Füße sprechen für ihn. „ Kylian Mbappé über Michael Olise

Es wäre das bislang wohl schönste Tor der WM gewesen: Michael Olises Seitfallzieher im Spiel Frankreich gegen Schweden. Doch der Schuss geht an den Pfosten. 01.07.2026 | 0:14 min

Olise glänzt und schweigt

Mit einem Michael Olise in Galaform, der wie kein anderer Mitspieler aus der Equipe Tricolore nur mit den Füßen spricht. Die Mixed Zone mit den Journalisten umdribbelt der Superstar vom FC Bayern fast noch geschickter als seine Gegenspieler.

Warum das so ist, hat kürzlich Kylian Mbappé erklärt: "Michael ist introvertiert. Er ist wortkarg. Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern."

Auf dem Platz ist Michael Olise einer der spektakulärsten Fußballer überhaupt. Außerhalb weiß man über den 24-Jährigen so gut wie nichts. Wie tickt der neue Superstar des FC Bayern München? 30.04.2026 | 17:18 min

Bayern-Star bleibt ein Mysterium

Mittlerweile könne man sich mit dem in London aufgewachsenen Straßenfußballer aber gut auf Französisch unterhalten. "Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet", scherzte Mbappé.

Ihm gefällt es, das Mysterium seiner selbst zu bewahren. Er hat anderen immer schon gern Rätsel aufgegeben, sagte sein früherer Vereinscoach beim FC Reading, Veljko Paunovic, einmal der "Süddeutschen Zeitung". "Ich glaube, dass er seine Authentizität bewahrt hat, auch eine gewisse Form der Rebellion."

Kylian Mbappe, Michael Olise und Co. starten gegen Schweden in die K.o.-Runde. Können die Skandinavier die Topfavoriten der Equipe Tricolore vor Probleme stellen? 01.07.2026 | 8:40 min

Olise ein Meister der Ästhetik - und der Athletik

Immerhin für die Zeitung "L'Equipe" hat der 24-Jährige kürzlich sein Schweigen gebrochen. "Fußball ist ein großartiger Sport, und deshalb sollte er auch optisch schön sein. Es kann Kunst sein", sagte einer, der auf dem Platz nicht nur die ästhetische Attitüde pflegt.

Denn vergessen werden oft Olises athletische Fähigkeiten. "Hinter dem Künstler ein physisches Monster", schrieb Frankreichs Fachzeitung, weil der Mittelfeldmann bereits 41 Kilometer bei der WM abgeschrubbt hat. So viel wie kein anderer Mitspieler. Aus der neuen Position in der Zentrale hinter den Spitzen kann er noch mehr bewirken als am Flügel. Der Feingeist nutzt die Freiheiten weidlich.

45 Minuten lang tut sich Frankreich gegen Senegal schwer. Nach dem Seitenwechsel spielen Mbappe und Co. ihre Qualität aber voll aus. 16.06.2026 | 8:20 min

Sonderlob von Nationaltrainer Deschamps

Nationaltrainer Didier Deschamps war zuletzt voll des Lobes über seine Nummer elf: "Michael hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Heute ist er einer der besten Spieler der Welt."

Er steht mit Kylian Mbappé auf einer Stufe. „ Nationaltrainer Didier Deschamps über Michael Olise

Die Kreativkraft sorgt für eine Komponente, die "Les Bleus" vom Zweckfußball vergangener Turniere deutlich unterscheidet. Der Unterhaltungsfaktor ist diesmal ungemein hoch.

Wer soll die Franzosen stoppen?

Mit der veränderten Positionierung, die Trainerfuchs Deschamps mitten während des zähen Auftaktspiels gegen Senegal (3:1) befahl, ist die Equipe Tricolore nicht mehr aufzuhalten.

Niemand kann sich vorstellen, dass Paraguay wirklich zum Stolperstein wird. Olise hat bisher gegen jeden Gegner eine Lösung gefunden. Wobei er noch gar nicht traf, aber dafür zieren fünf Torvorlagen sein Konto.

Im Duell um den Sieg in Gruppe I pariert Frankreichs Keeper Maignan den Foulelfmeter des Norwegers Strand Larsen. Tore fallen aber trotzdem. 26.06.2026 | 9:35 min

Erinnerungen an Zinedine Zidane

Es gibt nicht wenige Experten, die den Genius auf einer Stufe mit Großmeister Zinedine Zidane sehen, der wegen seiner Kreativität als Spielgestalter einst die Messlatte vorgab - und als designierter Deschamps-Nachfolger gilt.

Olise spielt übrigens seine erste WM. Sein Debüt feierte er unter Deschamps nämlich erst im Sommer 2024 bei einer Niederlage gegen Italien in der Nations League. Zwei Jahre später ist er der beste Spieler bei "Les Bleus".

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