Fußball-WM: Brasiliens Glaube an den Titel wächst

Durch die bestandene Nervenprobe gegen Japan steigt die Zuversicht bei der Seleção auf den sechsten WM-Titel. Trainer Ancelottis Vertrauen scheint sich auf das Team zu übertragen.

Brasiliens Trainer Ancelotti umarmt Siegtorschütze Martinelli nach dem WM-Spiel gegen Japan. Quelle: IMAGO / AFLOSPORT

Seine Wirkung entfaltete das Tor von Brasiliens Joker Gabriel Martinelli erst mit Verzögerung. Die große Jubeltraube nach seinem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1)-Sieg gegen Japan im Sechzehntelfinale der Fußball-WM hatte sich da längst aufgelöst.

Vielleicht half dieser zeitliche Abstand sogar, damit die Brasilianer in Gänze wahrnehmen konnten, welche Kraft in diesem Last-Minute-Treffer streckt. Sie ließ sich später jedenfalls nicht überhören. Wie bei Casemiro, der die Wende mit seinem Kopfballtor eingeleitet hatte (56.), ehe sie Martinelli vollendete.

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Casemiro: "Der Weg, um die WM zu gewinnen"

"Das ist der Weg, um die WM zu gewinnen", sagte Casemiro, "ich denke, dass wir noch vier Spiele haben werden."

Es trug kuriose Züge, dass der defensive Mittelfeldspieler von den höchsten Weihen bei dieser WM sprach. Denn Casemiro war gegen Japan wie die gesamte Seleção zunächst keinesfalls gut aufgetreten.

Brasilien steigert sich nach schlechtem Start

Stellvertretend dafür stand Danilos eklatanter Fehlpass, den der Mainzer Kaishu Sano zu Japans Führung nutzte (29.). Casemiro hatte dabei langsam gewirkt. Dennoch erhielt der 34-Jährige von Manchester United später viel Dank und Lob von den Kollegen und Trainer Carlo Ancelotti. Auch, weil er mit seinem Kopfball zum 1:1 getroffen hatte.

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Mit zunehmender Spieldauer zeigte Ancelottis Team auch, dass es spielerische Lösungen finden kann. Wie bei Martinellis Siegtreffer, den Bruno Guimarães mit einem eleganten Steckpass auflegte.

Ancelottis Prioritäten

"Ruhe und Geduld" hätten den verdienten Sieg ermöglicht, befand Casemiro. Ancelotti gab wieder einmal den Pragmatiker, der zwar nichts gegen das jogo bonito, das einst schöne Spiel der Brasilianer, einzuwenden hat, der den Erfolg aber deutlich höher gewichtet als den Stil.

"Man darf nie zufrieden sein", sagte der Italiener, aber: "Wir machen einen guten Job." Es sei zwar richtig, man müsse sich weiter verbessern, ließ Ancelotti wissen. Doch die Frage, ob die Mannschaft stark genug sei fürs Achtelfinale, beantwortete er fast schon amüsiert:

Ja, wir sind stark genug. Wir schaffen das. „ Brasiliens Trainer Ancelotti über sein Team

Ancelotti weiter: "Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen diesen Weg weitergehen."

Brasiliens erste Wende seit 2002

Der 67-Jährige scheint sein unerschütterliches, geradezu stoisches Gemüt und Vertrauen zunehmend auf seine Mannschaft zu übertragen. Spürbar wächst in ihr der Glaube, Brasiliens sechsten WM-Titel gewinnen zu können.

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Das gilt nach dieser bestandenen Nervenprobe umso mehr, weil es dem Rekordweltmeister letztmals 2002 gelungen war, ein K.o.-Spiel bei einem Weltturnier zu drehen. Damals hatten Rivaldo und Ronaldinho Brasilien im Viertelfinale nach dem 0:1 durch Englands Michael Owen zum Sieg geschossen.

Ancelottis Ruhe

Später gewannen die Südamerikaner durch ihr 2:0 im Finale gegen Deutschland den WM-Titel, ihren bislang letzten. Seither ist die Sehnsucht in Brasilien auf teils sehr schmerzliche Weise unerfüllt geblieben, sich wieder zur besten Mannschaft des Planeten zu küren.

Nun aber scheint Ancelotti gerade dabei zu sein, die Seleção so aufzuladen, dass sie ihre Schwächen gut übertünchen kann. Die Ekstase überlässt er dabei anderen. Beim Siegtor verzog er kaum eine Miene. Auch beim Abpfiff jubelten alle anderen. Ancelotti ging einfach ruhigen Schrittes in Richtung Kabine.

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