WM 2026: Was Mbappé mit dem Achtelfinaleinzug Ägyptens zu tun hat

Australiens Torhüter Matthew Ryan wird für das Elfmeterschießen eingewechselt. Doch Ägypten war darauf bestens vorbereitet.

Was Mbappé mit dem Achtelfinaleinzug Ägyptens zu tun hat

Ägypten ist gegen Australien ins WM-Achtelfinale eingezogen. Eine bestimmte Sache vor dem Elfmeterschießen verschaffte ihnen einen Vorteil. 04.07.2026 | 0:21 min

Es läuft die 119. Spielminute im Sechzehntelfinale der WM. Zwischen Ägypten und Australien steht es 1:1, als sich Matthew Ryan bereitmacht. Der 34 Jahre alte Routinier kommt für den bis dato starken Patrick Beach ins Spiel. Die Idee ist klar: Der Schlussmann soll seine Qualitäten als Elfmeterkiller ausspielen.

Das WM-Sechzehntelfinale Australien gegen Ägypten bot Spannung bis zum Schluss. In der zweiten Halbzeit fiel ein historisches Eigentor. 03.07.2026 | 10:23 min

Doch Ägypten schien darauf vorbereitet. Als die Verlängerung abgepfiffen war, und beide Mannschaften nochmal zur Besprechung zusammenkamen, klappte ein Mitglied des ägyptischen Staffs einen Laptop auf. Darauf zu sehen waren zwei Elfmeter von Kylian Mbappé aus dieser Saison in Spaniens La Liga.

Videostudium vor dem Elfmeter

Der Grund? Beide Elfmeter schoss der französische Superstar gegen UD Levante, in dessen Tor Matthew Ryan die gesamte Spielzeit über stand. Man schien dessen Einwechslung auf ägyptischer Seite also geahnt zu haben. Die Schützen der "Pharaonen" konnten sich so, anhand der verwandelten Mbappé-Elfmeter, nochmal ein Bild von Ryans Verhalten vor Elfmetern machen .

Und diese Maßnahme machte sich bezahlt. Viermal traten die Spieler Ägyptens zum Elfmeter an - viermal verwandelten sie eiskalt. Ein Sieg, der auch der guten Vorbereitung zu verdanken ist.

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Quelle: ZDF