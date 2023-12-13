Fußball: Bis 19. Dezember keine Spiele in der Türkei

Der in der Türkei brutal attackierte Schiedsrichter Meler ist wieder aus der Klinik entlassen worden. Während der Spielbetrieb ruht, denkt die Regierung an Gesetzesänderungen.

Schiedsrichter Halil Umut Meler (r.) konnte am Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen. Quelle: dpa

Nach dem brutalen Angriff auf Schiedsrichter Halil Umut Meler bei einem Spiel in der türkischen Süper Lig sollen alle Ligaspiele in der Türkei bis zum 19. Dezember ruhen. Das sagte der Chef des Türkischen Fußballverbands TFF, Mehmet Büyükeksi.

Die türkische Regierung evaluiere zudem Gesetzesänderungen, teilte der türkische Justizminister Yilmaz Tunc auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Nach dem Angriff auf einen Schiedsrichter in der Süper Lig ruht der Ball in der Türkei komplett. Dieses neue Maß der Gewalt schockiert das ganze Land. 13.12.2023 | 0:35 min

Schiedsrichter Meler brutal attackiert

Am Montagabend war es nach dem Spiel zwischen Ankaragücü und Rizespor zu wüsten Szenen gekommen. Der Präsident von Ankaragücü, Faruk Koca, schlug Schiedsrichter Meler nach dem Abpfiff mit der Faust ins Gesicht, wie auf Videos zu sehen war. Meler ging daraufhin zu Boden, weitere Beteiligte traten auf ihn ein.

Rizespor hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich erzielt. Koca trat am Dienstagabend zurück. Nachfolger von Koca wird laut der Staatsagentur Ismail Mert Firat. Meler sagte Medien zufolge später, Koca habe ihm gedroht, ihn zu töten. Der Vorfall hatte über die Grenzen der Türkei hinweg für große Empörung gesorgt.

Scharfe Worte von Collina und Erdogan

Unter anderem der ehemalige Star-Referee Pierluigi Collina und FIFA-Präsident Gianni Infantino verurteilten den Angriff scharf. Auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte den Übergriff. Koca saß in der Vergangenheit als Abgeordneter von Erdogans Partei im Parlament.

Gegen den zurückgetretenen Klub-Chef Koca und weitere Verdächtige wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen, unter anderem wegen der "Verletzung eines öffentlichen Bediensteten".

Schiedsrichter Meler aus Krankenhaus entlassen

Zahlreiche Sportler und Politiker verurteilten die Szenen aus dem Ligaspiel. Der verletzte Schiedsrichter wurde unterdessen aus dem Krankenhaus entlassen. Er habe Verletzungen am Auge sowie ein Schädeltrauma davon getragen, sagte der behandelnde Arzt.