Sicherheit in Fußballstadien: Fans "wütend" wegen Merz-Aussagen

"Fassungslos und wütend":Sicherheit in Fußballstadien: Fans kontern Merz
Kanzler Merz sieht wachsende Probleme mit Fans in Fußballstadien. Der Dachverband der Fanhilfen reagiert empört und wirft ihm "populistische Parolen" vor.
Der Dachverband der Fanhilfen hat deutliche Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen dessen Aussagen zur Sicherheit in den Fußball-Stadien geübt. "Die Äußerungen von Bundeskanzler Merz machen uns fassungslos und wütend", erklärte Linda Röttig als Vorstandsmitglied des Dachverbandes in einer Stellungnahme.
Sie nehme die Aussagen des Bundeskanzlers als "populistische Parolen" wahr und werde diese im Rahmen des am kommenden Wochenende stattfindenden jährlichen Treffens von Fanhilfen aus ganz Deutschland auch thematisieren.
Merz sieht negative Entwicklung bei Fußball-Fans
Merz hatte am Dienstagabend auf einer Veranstaltung der Deutschen Fußball Liga (DFL) über die Sicherheitslage in deutschen Stadien gesprochen und dabei eine negative Entwicklung auf Seiten der Anhänger angeprangert.
"Auch die Fanszene wird nicht einfacher, aber auch diese Szene ist Ausdruck der gesellschaftspolitischen Entwicklung - sogar der parteipolitischen Entwicklung -, die wir in Deutschland sehen", sagte der CDU-Politiker.
Merz für Erhalt der 50+1-Regel im deutschen Fußball
Der Kanzler sprach sich für den Erhalt der sogenannten 50+1-Regel aus. Diese besagt, dass der Verein und seine Mitglieder die Stimmenmehrheit behalten müssen. Das erschwert Investoren die Kontrollübernahme. Er wisse zwar um die Begrenzungen, die sich die deutschen Vereine damit "insbesondere im Hinblick auf die Kapitalausstattung und natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen europäischen Vereinen" auferlegen würden, zitiert das Sportmagazin "Kicker" den Kanzler. Merz zeigte sich demnach aber überzeugt:
Merz saß bis 2014 im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund und ist dem Verein nach eigener Aussage als Fan verbunden.
Mehr zu Fußballfans
- Analysevon Christoph Ruf
Spielabbruch in Buenos Aires:Entsetzen nach Gewalt-Exzessen bei Copa
- mit Video
Ekitiké trifft bei Liverpool-Sieg:Emotionaler Abschied von Jota in Anfield
Nach Wechsel zu Newcastle:Woltemade rechtfertigt sich bei den Fans