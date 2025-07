Pia Sundhage wurde 1960 in der westschwedischen Kleinstadt Ulricehamn geboren und wuchs als drittjüngstes von sechs Geschwistern in einem 250-Seelen-Dorf auf. Einfache Verhältnisse. Harte Winter. Es war ihre als Kellnerin arbeitende Mutter, die in Pia einen Freigeist erkannte, der auch verrückte Dinge tun sollte. Der Vater, als Busfahrer oft bis Mitternacht unterwegs, widersetzte sich ihrem Faible nicht, als sie frühmorgens den Ball gegen das Garagentor bolzte.



Bald spielte sie mit den Jungs in der Schule, studierte Sport in Stockholm. Reifte zur besten Fußballerin ihres Landes, die in 146 Länderspielen 71 Tore schoss. Darunter vier Treffer, um mit Schweden 1984 die allererste Europameisterschaft zu gewinnen. Gerne hätte sie das als Trainerin wiederholt, doch Deutschland setze bei der EM 2013 im umkämpften Halbfinale von Göteborg das Stoppschild. Zuvor hatte Sundhage als Nationaltrainerin der USA 2008 und 2012 Olympia-Gold geholt, bei der WM 2011 scheiterte sie mit den US-Girls erst im Finale im Elfmeterschießen an Japan.