  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Frauen-Bundesliga: Flutlichtausfall führt zu Spielabbruch in Köln

Frauen-Bundesliga:Flutlichtausfall: Derby in Köln abgebrochen

|

Der 1. FC Köln führt in der Frauen-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit 1:0, als buchstäblich das Licht ausgeht. Das Spiel wird abgebrochen. Spaß hatten immerhin die Ballkinder.

Im dunklen Franz-Kremer-Stadion in Köln spielen die Ballkinder Fußball.

Beim Derby zwischen Köln und Leverkusen fällt kurz vor der Pause das Flutlicht aus. Die Ballkinder machen das Beste daraus.

Quelle: Imago

Ein Flutlicht-Ausfall hat zum Abbruch des rheinischen Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga geführt. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit musste Schiedsrichterin Annika Kost die Begegnung im Franz-Kremer-Stadion unterbrechen, weil die Beleuchtung nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Beide Teams gingen daher in die Kabinen.

Die Leverkusen-Spielerinnen bejubeln den 2:1-Sieg gegen Frankfurt

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen halten in der Bundesliga den Anschluss an die Tabellenspitze. Im Verfolgerduell mit Eintracht Frankfurt gab es am vierten Spieltag einen 2:1-Sieg.

25.09.2025 | 5:22 min

DFB entscheidet über Neuterminierung

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeberinnen mit 1:0, Sandra Maria Jessen (1.) hatte die Blitz-Führung gegen ihren Ex-Verein erzielt. Die Wartezeit für die zeitweise im Dunkeln ausharrenden Fans überbrückte der Stadion-DJ mit Musik, auf dem Platz spielten die Ballkinder zwischenzeitlich ein wenig Fußball.

Als um kurz nach 20 Uhr immer noch nicht genügend Licht herrschte, brach die Unparteiische die Partie endgültig ab. Nun muss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entscheiden, ob und wann das Spiel neu terminiert wird.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID
Themen
SportFußballFrauenfußball

Mehr zur Frauen-Bundesliga

  1. Victoria Krug (Leipzig) und Klara Bühl (Bayern)

    Frauen-Bundesliga im Ticker:Ergebnisse, Spielplan und Tabelle

  2. Alexandra Popp muss verletzt vom Platz begleitet werden.

    Frauen-Bundesliga:Wolfsburg rettet Sieg in Köln - Popp verletzt

  3. Jubel bei Jovana Damnjanovic und Georgia Stanway

    Start der Frauen-Bundesliga:Wer soll diesen Bayern gefährlich werden?

    von Victoria Kunzmann
    mit Video
  4. Frauen-Fußball: Testspiel FC Bayern - Real Madrid
    FAQ

    Neue Saison mit neuen Teams:Wichtiges zur Fußball-Bundesliga der Frauen

    von Viktoria Kunzmann
    mit Video