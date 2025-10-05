Frauen-Bundesliga:Flutlichtausfall: Derby in Köln abgebrochen
Der 1. FC Köln führt in der Frauen-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit 1:0, als buchstäblich das Licht ausgeht. Das Spiel wird abgebrochen. Spaß hatten immerhin die Ballkinder.
Ein Flutlicht-Ausfall hat zum Abbruch des rheinischen Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga geführt. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit musste Schiedsrichterin Annika Kost die Begegnung im Franz-Kremer-Stadion unterbrechen, weil die Beleuchtung nicht mehr ordnungsgemäß funktionierte. Beide Teams gingen daher in die Kabinen.
DFB entscheidet über Neuterminierung
Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeberinnen mit 1:0, Sandra Maria Jessen (1.) hatte die Blitz-Führung gegen ihren Ex-Verein erzielt. Die Wartezeit für die zeitweise im Dunkeln ausharrenden Fans überbrückte der Stadion-DJ mit Musik, auf dem Platz spielten die Ballkinder zwischenzeitlich ein wenig Fußball.
Als um kurz nach 20 Uhr immer noch nicht genügend Licht herrschte, brach die Unparteiische die Partie endgültig ab. Nun muss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entscheiden, ob und wann das Spiel neu terminiert wird.
