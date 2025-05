Während in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, die Fußballfunktionäre der Welt zum 75. FIFA-Kongress zusammenkommen, sieht sich einer der einflussreichsten Männer schweren Vorwürfen ausgesetzt. Es geht um Alejandro Domínguez, Vizepräsident der FIFA und Präsident des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL.

Besonders hohe Wellen schlägt ein Öl-Deal, ausgerechnet mit einer Firma aus Katar, dem WM-Gastgeber von 2022 . Der staatliche Ölkonzern Paraguays, Petropar, soll angeblich 100.000 Tonnen Benzin von einer Firma aus dem Wüstenemirat gekauft haben, dessen Repräsentant in Paraguay Alejandro Domínguez gleichnamiger 26-jähriger Sohn ist.

Paraguay wartet auf bestelltes Benzin

Das raffinierte Öl aber kam nie in Paraguay an. Warum nicht? Auf Initiative des parlamentarischen Abgeordneten Mauricio Espínola wurde Petropar um Rechenschaft gebeten, wie er im ZDF-Interview erklärt: "Es geht hier um eine Öllieferung im Wert von 61 Millionen US-Dollar, der entgegen nationaler Gesetze bereits mehrfach Aufschub gewährt wurde."

Unterzeichnet wurde der Vertrag im September 2024 mit einer vereinbarten Auslieferung zwei Monate später. "Es gibt keine Anstalten, die Vertragsstrafe einzulösen", so Espínola. "Der Staatskonzern ist hier ungewöhnlich flexibel."

CONMEBOL-Boss Domínguez mit Einfluss in höchste Gremien

Domínguez' Familie ist seit Generationen stark verwoben in der politischen und wirtschaftlichen Elite des kleinen Landes. Ermöglicht seine sportpolitische Macht krumme Geschäfte in seiner Heimat?

So etwas galt in der FIFA über Jahre fast schon als Tradition. Viele ehemalige hochrangige Funktionäre haben sich nachweislich bereichert, darunter auch die beiden langjährigen FIFA-Männer aus Paraguay, Nicolas Leoz und Juan Angel Napout, die Vorgänger von Alejandro Domínguez.

Handgeld für Domínguez - Morddrohung gegen Verbandskollegen?

Nach dem FIFA-Skandal 2015, im Zuge dessen es durch die US-Justiz zu zahlreichen Festnahmen in Südamerika gekommen war (unter anderem von Leoz und Napout) und Anklagen erhoben wurden, trat Domínguez als Reformer auf, der Korruption und Vetternwirtschaft aus dem südamerikanischen Fußball verbannen wollte. Seither ist sein Einfluss in seiner Heimat Paraguay stetig gestiegen.

Immer wieder - so der Bericht - habe er Gesprächspartner in den Hauptsitz der CONMEBOL zitiert, am Eingang hätten Telefone abgegeben werden müssen, zahlreiche Verbandsmitarbeiter sollen Druck ausgeübt, Domínguez selbst sogar eine Morddrohungen ausgesprochen haben.