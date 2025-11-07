  3. Merkliste
Eishockey: Olympia-Casting, Teil 1, bei Deutschland-Cup gelingt

4:1 beim Deutschland-Cup gegen Lettland:Eishockey: Teil 1 des Olympia-Castings gelungen

von Eike Schulz

|
Philipp Sinn klatscht sich mit den Spielern auf der Bank ab.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zeigt, dass sie Potenzial für Olympia hat. Beim 4:1-Sieg gegen Lettland spielt das Team auf WM-Niveau.

Sport

