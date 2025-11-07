4:1 beim Deutschland-Cup gegen Lettland : Eishockey: Teil 1 des Olympia-Castings gelungen

von Eike Schulz 07.11.2025 | 13:58 |

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zeigt, dass sie Potenzial für Olympia hat. Beim 4:1-Sieg gegen Lettland spielt das Team auf WM-Niveau.