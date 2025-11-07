4:1 beim Deutschland-Cup gegen Lettland:Eishockey: Teil 1 des Olympia-Castings gelungen
von Eike Schulz
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zeigt, dass sie Potenzial für Olympia hat. Beim 4:1-Sieg gegen Lettland spielt das Team auf WM-Niveau.
