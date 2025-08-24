Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

BVB will wohl Chelsea-Duo holen
Borussia Dortmund steht nach SID-Informationen kurz vor einem Doppeltransfer. Der BVB will den vergangene Saison ausgeliehenen Carney Chukwuemeka nun fest verpflichten und zudem dessen Teamkollegen Aaron Anselmino vom FC Chelsea ausleihen. Zuerst hatte am Sonntag Sky darüber berichtet.
Das Duo war am Sonntagmittag noch nicht in Dortmund, soll aber in Kürze die sportmedizinischen Tests absolvieren. Sky zufolge soll der Deal den BVB im Paket 25 Millionen Euro kosten.