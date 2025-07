Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer (MLS) rückt kanadischen Medien zufolge näher. Der Deal sei zwar noch nicht fix, aber nah, berichteten die Zeitungen "Vancouver Sun" und "The Province" unter Verweis auf Quellen innerhalb der Liga.

Die Whitecaps hätten zudem bereits eine Möglichkeit gefunden, Müller in ihren Kader zu integrieren - was aufgrund der MLS-Regeln kompliziert sein kann. Dazu muss sich Vancouver noch mit dem FC Cincinnati einigen, der die sogenannten Transferrechte an Müller besitzt.