Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

André Silva könnte nach Informationen des Portals deichstube.de zeitnah wieder für Werder Bremen spielen. Silva spielt in den Plänen seines aktuellen Vereins RB Leipzig keine Rolle mehr.

Der Portugiese war in der vergangenen Runde von den Leipzigern an Werder ausgeliehen worden. Die Erwartungen konnte der 29-Jährige nicht erfüllen. In acht Pflichtspielen gelang ihm nur ein Tor.