Der VfB Stuttgart hat Toptalent Chema Andrés von Real Madrid verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030.

Vergangene Saison spielte er in der zweiten Mannschaft der "Königlichen" in der 3. Liga. Bei der Klub-WM gehörte er aber dem Real-Kader an.