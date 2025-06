Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der FC St. Pauli zog die Kaufoption, der RC Lens konterte mit seiner Rückkaufoption - und so müssen die Hamburger ihren Stürmer Morgan Guilavogui nach nur einer Saison schon wieder ziehen lassen. Der 27-Jährige, für ein Jahr an den Bundesligisten ausgeliehen, wechselt zurück in Frankreichs Ligue 1.

"Angesichts seiner Leistungen hätten wir ihn sehr gerne bei uns behalten und haben das auch dokumentiert, indem wir von der Kaufoption Gebrauch gemacht haben", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann über Guilavogui, der beim Klassenerhalt mit sechs Toren und zwei Assists mithalf.